Особенный "блинчатый" лед увидели на реке в Украине. Как он выглядит и почему это редкое явление (видео)

Это эффектное зрелище появляется одним из двух способов

В Яремче на водопаде Пробий заметили необычное природное явление под названием "ледяные блинчики". Ледяной покров смотрится довольно эффектно, разделяясь будто бы на маленькие блинчики на воде.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Такое явление формируется, как правило, в холодных водах или во время резкого похолодания, когда вода начинает замерзать неравномерно.

Обычно "ледяные блинчики" появляются, когда на поверхности образуется тонкий лед или ледяная каша. Волны и течение заставляют эти кусочки крутиться и тереться друг об друга. Таким образом их края становятся круглыми.

Официальное название такого явления — "блинный лед". Размеры льдин в зависимости от места их образования и конкретных погодных условий могут колебаться от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре и до 10-15 сантиметров толщиной.

Ледяные диски могут образовываться на воде двумя способами:

сначала на воде образуется тонкая маслянистая пленка льда ("ледяное сало"), которая под воздействием волн сбивается в дискообразное образование

из разбитой корки, когда волны разбивают тонкий слой льда на более мелкие, округлые кусочки.

Примечательно, что они могут оставаться в такой форме не только часами, но даже днями.

