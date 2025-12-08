Пляжи Одессы превратились в "капучино". Что это за редкое явление (видео)

Одесситы и гости города могли увидеть один из самых редких феноменов в природе

На побережье Черного моря в Одессе заметили удивительное и редкое явление. Ведь море фактически превратилось в пену.

"Телеграф" расскажет, что произошло с Черным морем возле Одессы и почему оно похоже на пенку капучино. Заметим, что странное явление местные заметили еще в субботу, 6 декабря, но сейчас оно приобрело впечатляющие масштабы.

Как видно на опубликованных видео, к побережью Одессы сейчас прибивает не волны, а пену, которая усеяла все пляжи. Некоторые конструкции на побережье укрыло этой массой так плотно, будто их замело снегом. Это поразительное явление называется Cappuccino Coast – один из самых редких феноменов в природе.

Почему море в Одессе превратилось в пену

По словам ученых, пена появляется из-за накопления водорослей, морской соли, отходов. Все вместе в сочетании со штормовым ветром, выступающим как миксер, превращается в пену. Ведь волны сбиваются в густую пену, которая долго не оседает. Образовавшаяся масса не опасна для людей или окружающей среды. Но она имеет высокую концентрацию соли, поэтому после высыхания оставляет белые следы.

Пена на берегу Одессы. Скриншот с видео

Заметим, что для Одессы это явление более-менее обычное. Ведь каждый год пляжи покрываются пеной. Правда, чаще это можно увидеть именно в холодное время года.

