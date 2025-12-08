С этого момента день начнет увеличиваться. Когда зимнее солнцестояние и на что это повлияет

Каждый год в декабре происходит это астрономическое явление

День зимнего солнцестояния — это астрономическое событие, которое происходит, когда один из полюсов Земли максимально отклонен от Солнца. В Украине обычно это происходит 21 или 22 декабря, так как наша страна расположена в Северном полушарии планеты. В 2025 году день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря.

"Телеграф" рассказывает, что значит день зимнего солнцестояния и что изменится после него.

День зимнего солнцестояния 2025 — что нужно знать?

В 2025 году в Украине день зимнего солнцестояния наступит 21 декабря. В этот момент Солнце в полдень поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, пишет сайт britannica.com. После этого астрономического события продолжительность дня начинает постепенно увеличиваться, тогда как ночь будет становиться короче. К слову, с астрономической точки зрения, зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы.

Главная особенность в том, что 21 декабря станет самым коротким световым днем в этом году, а ночь, соответственно, станет самой длинной в году.

У многих народов с древних времен день зимнего солнцестояния считался особенным и имел огромное культурное значение. Древние люди считали, что этот день — символический момент смерти и возрождения Солнца (Света). Его отмечали, как праздник с пышными торжествами и гуляниями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему День святого Николая украинцы отмечают не 19 декабря. Даты по новому и старому стилю.