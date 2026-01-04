Особливу "блискучу" кригу побачили на річці в Україні. Як він виглядає і чому це рідкісне явище (відео)

Це ефектне видовище з’являється в один із двох способів

У Яремчі на водоспаді Пробій помітили незвичайне природне явище під назвою "крижані млинці". Крижаний покрив виглядає досить ефектно, поділяючись ніби на маленькі млинці на воді.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Таке явище формується, зазвичай, у холодних водах чи під час різкого похолодання, коли вода починає замерзати нерівномірно.

Зазвичай "крижані млинці" з’являються, коли на поверхні утворюється тонкий лід або крижана каша. Хвилі та течія змушують ці шматочки крутитися і тертися один об одного. Таким чином, їх краї стають круглими.

Офіційна назва такого явища — "млинцевий лід". Розміри крижин залежно від місця їх утворення та конкретних погодних умов можуть коливатися від 30 сантиметрів до 3 метрів у діаметрі та до 10-15 сантиметрів завтовшки.

Крижані диски можуть утворюватися на воді двома способами:

спочатку на воді утворюється тонка масляниста плівка льоду ("крижане сало"), яка під впливом хвиль збивається в дископодібне утворення

з розбитої кірки, коли хвилі розбивають тонкий шар льоду на більш дрібні, округлі шматочки.

Примітно, що вони можуть залишатися в такій формі не лише годинами, а й навіть днями.

