У Одессы после зимних штормов образовалась аномалия: сколько она продержится (видео)

Это сезонное явление

На побережье у Одессы образовалась коса. Местные говорят — подобные явления происходят достаточно часто зимой, почти каждый год, в основном после штормов.

Коса – это узкая полоса суши, которую намыло море в прибрежной части. В Одессе она состоит преимущественно из песка и раковин, которые переместили течением и волнами.

Штормовые волны и течения подняли песок из глубины и перенесли его поближе к берегу. Прибрежные течения меняли свое направление, что привело к накоплению песка параллельно пляжу. Как только волны угомонились, песок осел в виде невысокого вала.

Обычно такие косы существуют от нескольких дней до нескольких недель. И хотя это явление не столь уникально, все равно привлекло внимание и одесситов, и туристов. Отметим, что коса может сформироваться и перпендикулярно пляжу, и это более опасный вариант.

Перпендикулярные косы образуются в местах, где имеются естественные углубления дна или разрывы волн, и формируется так называемое обратное течение. Это течение "вытаскивает" песок от берега в море, откладывая его в виде узкого языка или гребня, перпендикулярного береговой линии. Именно обратное течение несет опасность и может отнести в море.

