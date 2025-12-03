Ломает деревья и обрывает провода: почему ледяной дождь стал привычным явлением для Украины, объясняет синоптик

Синоптик объяснила механизм образования этого явления

Ледяной дождь, который оставляет людей без света и ломает деревья, превратился почти в привычное явление для Украины зимой.

Заведующая сектором метеорологических прогнозов Тернопольского областного гидрометцентра Оксана Озымкив рассказала "Телеграфу", почему это происходит.

Главная причина – потепление зим. "Зимы сейчас очень потеплели: начиная с 2000-х годов, они практически всегда в плюсовых значениях", — говорит метеоролог.

Как образуется ледяной дождь

По ее словам, ледяной дождь возникает при специфических условиях. "Сверху воздушная масса теплая, а в приземном слое воздух холодно. И соответственно, когда теплая воздушная масса с высоты дает нам осадки, они идут в виде дождя. Опускаясь вниз, они замерзают", — объясняет Озымкив.

Капли дождя, попадая на холодную поверхность, мгновенно превращаются в лед. Они покрывают линии электропередач, провода, деревья и дороги толстым слоем льда. Самое опасное, что к ледяному дождю часто добавляется мокрый снег.

Для образования ледяного дождя нужна небольшая минусовая температура у земли – от нуля до нескольких градусов мороза, объясняет метеоролог. "При сильных морозах будет падать сухой снег. А когда небольшой минус или около нуля — это как раз способствует образованию ледяного дождя", — отмечает синоптик.

Ледяной дождь в Украине

Виновники этого явления – циклонические и фронтальные системы, приносящие влажный воздух. Если у поверхности земли остается холодный воздух, а сверху поступает тёплая масса с осадками, создаются идеальные условия для ледяного дождя.

Сейчас такие ситуации случаются чаще, и причиной тому общее потепление. Зимний период сократился, морозы стали редкими, а оттепели – привычным делом.

"Телеграф" ранее писал, заморозит ли погода Харьков в декабре. Безусловно, будут периоды похолодания и морозов.