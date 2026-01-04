Ни в коем случае не выливайте: что сделать с прошлогодней освященной на Крещение водой
Категорически запрещено выливать священную воду в канализацию или в грязные места
Перед Крещением украинцы традиционно пересматривают свои запасы освященной воды — и почти всегда останавливаются на одном вопросе — что делать с прошлогодней? В народе есть много советов, но не все следует применять. Единственное, что нужно помнить, ее ни в коем случае нельзя выливать.
В православной традиции освященная на Крещение вода считается большой агиасмой — особой святыней. Верят, что она не портится годами, если сохраняется с уважением – в чистой посуде, без посторонних примесей и не "для декора".
Священнослужители подчеркивают, что святая вода — не магический предмет, а духовная вещь, требующая уважительного отношения, а не накопления "про запас". Однако если она все же осталась, используйте ее правильно.
Что делать с прошлогодней освященной водой
- Использовать по назначению. Выпейте освященную воду небольшими глотками с молитвой натощак;
- Окропить дом. Считается, что святая вода сохранит ваш дом от бед;
- Обмыть лицо. Освященная вода на Крещение целебна, а также помогает духовно очиститься;
- Полить комнатные цветы. Это не считается запретом.
Можно ли смешивать прошлогоднюю воду и новую?
Да, можно. В церковной традиции нет запрета доливать новоосвященную воду к старой. Считается, что священная вода не "теряет силы" со временем и не конфликтует сама с собой — это не химия, а символ веры.
