Больше не 25 числа. Когда Татьянин день в январе по-новому и что нельзя делать в праздник

Церковный календарь на январь 2026 года отмечает важный праздник — Татьянин день. Ранее этот день ежегодно праздновался христианами восточного обряда 25 января, но с переходом на новоюлианский календарь дата празднования святой Татьяны сместилась.

Значимое церковное событие отмечается в честь святой мученицы Татианы (Татьяны) Римской, жившей в III веке и пострадавшей за свою христианскую веру, когда она отказалась поклоняться языческим богам.

Татьянин день по новому стилю: дата

Напомним, что в Украине с сентября 2023 года введен новоюлианский календарь, из-за чего многие праздники сдвинулись на 13 дней раньше. По новому церковному календарю День Татьяны в Украине теперь отмечается 12 января. В 2026 году этот праздник приходится на понедельник.

История мученицы Татьяны

Во времена римского императора Александра Севера христиане подвергались гонениям. Татиану, верившую в Единого Бога, схватили и заставили поклониться идолам, но она отказалась и пережила жестокие пытки. На арене, куда вывели мученицу, лев смиренно подошел к Татиане, зализал ее раны и напал на мучителей. В итоге святую казнили мечом.

День мученицы Татьяны отмечается 12 января

Что запрещено в Татьянин день

Тяжелый труд и работа по дому. Нужно избегать тяжелого физического труда, стирки, уборки (убираются обычно накануне).

Рукоделие. Нельзя шить, вязать, вышивать и заниматься другим рукоделием, поскольку это сулит несчастья.

Ссоры и сквернословие. Важно провести день в спокойствии, избегать конфликтов, ругани и плохих слов, иначе удача может отвернуться.

Отказ в помощи. Нельзя отказывать людям в просьбах, особенно если просят еду или милостыню.

Принятие подарков от малознакомых людей. Существует поверье, что с такими подарками можно принять чужие беды и проблемы.

Крупные траты. Лучше воздержаться от больших покупок, чтобы избежать риска быть обманутым.

