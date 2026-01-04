Не "Христос родился": как правильно здороваться на Крещение Господне и как нужно отвечать

Не спутайте с приветствиями на Рождество или Пасху

Крещение, или Крещение Господне, в 2026 году украинцы отмечают 6 января — по новому церковному календарю. По старому стилю оно отмечалось 19 января. Это день явления Святой Троицы: Бог Отец голосом с неба, Сын – в воде, Святой Дух – в виде голубя. Именно поэтому праздник еще называют Богоявлением.

Верующие и этот праздник приветствуют друг друга словами, напоминающими о смысле события — крещение Иисуса Христа в водах Иордана. В народе также можно услышать более простые пожелания – здоровья, чистых мыслей, мира в доме.

Но церковное поздравление остается главным маркером дня. Оно звучит четко и не имеет других вариантов:

– Христос крестился!

– В реке Иордане!

В этот день в храмах освящают воду — ее считают особенной. Она может храниться круглый год и не портится. Пьют освященную воду натощак, ею окропляют жилища и дают больным.

Крещение. Фото: freepik

Среди самых известных традиций — купание в проруби. Считается, что купание в этот день символизирует очищение от грехов. Однако, по словам священников, без веры и молитвы это просто холодная вода.

Именно Крещение символически завершает период рождественских праздников. После этого колядки стихают, а жизнь возвращается в привычный ритм.

Народные приметы на Крещение

Ясная погода на Крещение — к урожайному году;

если трещит мороз — лето будет жарким;

снег в этот день считали "целебным", им даже умывались.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине будет до 17 см снега на Крещение. В некоторых регионах морозы усилятся до -12°C.