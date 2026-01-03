Радоница, Троицкая суббота и не только: поминальные дни 2026 года по новому и старому календарю

Между новым и старым стилями разницы в поминальных датах почти нет, потому что они зависят от даты Пасхи

Как и каждый год, 2026 год имеет ряд особых дней, посвященных молитвенной памяти об умерших. Миллионы украинцев в эти дни вспоминают родных, идут на кладбища, заказывают панихиды. Из-за сосуществования новоюлианского и юлианского стилей, некоторые поминальные дни, согласно разным календарям, приходятся на разные даты, но сохраняют общий смысл.

Поминальные даты 2026 года по новому стилю

14 февраля — Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — начало Великого поста, когда верующие молитвенно вспоминают всех умерших перед постом;

— Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — начало Великого поста, когда верующие молитвенно вспоминают всех умерших перед постом; 7 марта — вторая суббота Великого поста — всеобщее поминовение во время поста;

— вторая суббота Великого поста — всеобщее поминовение во время поста; 14 марта – 3-я суббота Великого поста – продолжение молитвы за усопших;

– 3-я суббота Великого поста – продолжение молитвы за усопших; 21 марта — 4-я суббота Великого поста — последний мемориальный день в Великом посту;

21 апреля – Радоница (Проводы) – особый день чествования умерших после пасхальных праздников. Христиане приходят на кладбище, молятся и вспоминают близких;

– Радоница (Проводы) – особый день чествования умерших после пасхальных праздников. Христиане приходят на кладбище, молятся и вспоминают близких; 9 мая – День памяти павших воинов – отдельный день молитвы за погибших в боях и воинов;

– День памяти павших воинов – отдельный день молитвы за погибших в боях и воинов; 30 мая — Троицкая родительская суббота — перед праздником Пятидесятницы (Троицы);

— Троицкая родительская суббота — перед праздником Пятидесятницы (Троицы); 24 октября — Дмитровская родительская суббота — осенний поминальный день перед большим праздником Дмитрия.

Запоминающиеся даты 2026 года по старому стилю

14 февраля — Мясопустная родительская суббота (дата зависит от Великого поста, не касающегося церковного календаря);

— Мясопустная родительская суббота (дата зависит от Великого поста, не касающегося церковного календаря); 14 марта — 3-я суббота Великого поста;

— 3-я суббота Великого поста; 21 марта — 4-я суббота Великого поста;

— 4-я суббота Великого поста; 21 апреля — Радоница;

— Радоница; 30 — Троицкая суббота (суббота перед Троицей)

— 1 ноября — Дмитровская родительская суббота.

Поскольку почти все даты поминальных дней зависят от даты Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля, и по старому и по новому стилю они отмечаются одинаково. Пасха рассчитывается как первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на 2026 год. Этот год обычный (не високосный), поэтому в феврале будет стандартных 28 дней. В целом в 2026 году будет стандартных 365 дней.