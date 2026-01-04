У жодному разі не виливайте: що зробити з торішньою освяченою на Водохреща водою

Категорично заборонено виливати свячену воду в каналізацію чи у брудні місця

Перед Водохрещем українці традиційно переглядають свої запаси освяченої води — і майже завжди зупиняються на одному питанні — що робити з торішньою? У народі є багато порад, але не всі варто застосовувати. Єдине, що потрібно пам'ятати, — її в жодному разі не можна виливати.

У православній традиції освячена на Водохреще вода вважається великою агіасмою — особливою святинею. Вірять, що вона не псується роками, якщо зберігається з повагою — у чистій посудині, без сторонніх домішок і не "для декору".

Священнослужителі наголошують, що свячена вода — не магічний предмет, а духовна річ, яка потребує шанобливого ставлення, а не накопичення "про запас". Проте якщо вона все ж залишилася, використайте її правильно.

Що робити з торішньою освяченою водою

Використати за призначенням. Випийте освячену воду невеликими ковтками з молитвою натщесерце;

Окропити оселю. Вважається, що свята вода збереже ваш дім від лиха;

Обмити обличчя. Освячена вода на Водохреще є цілющою, а також допомагає духовно очиститись;

Полити кімнатні квіти. Це не вважається забороною.

Вода. Фото: freepik

Чи можна змішувати торішню святу воду і нову?

Так, можна. У церковній традиції немає заборони доливати новоосвячену воду до старої. Вважається, що свячена вода не "втрачає сили" з часом і не конфліктує сама з собою — це не хімія, а символ віри.

