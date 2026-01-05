Київський торт колись возили до Кремля: історія найвідомішого символу столиці України (фото)

Є легенда, що рецепт торта вийшов випадково — робітники цеху забули покласти білки в холодильник

Київський торт відомий багатьом як солодкий символ столиці. Його легко впізнати за хрусткими коржами та фірмовою коробкою, але небагато хто знає, як саме з’явився цей десерт і чому він став таким популярним.

Його виробляють у великих масштабах, а справжній виріб легко впізнати за коробкою з написом ROSHEN. Багато людей пам'ятають його як подарунок зі столиці

Як один десерт перетворився на гастрономічну легенду Києва

Торт з’явився у середині XX століття на фабриці імені Карла Маркса, сьогодні — ROSHEN. Початковий рецепт включав дорогі індійські кеш’ю та білково-заварний крем. З часом горіхи замінили на місцевий фундук, а зовнішнє оформлення змінювалося від зображення Пішохідного мосту до каштанового листя. Секрет точного складу коржів і крему залишився комерційною таємницею. У магазинах можна знайти багато варіантів торта, але справжній Київський торт — це саме той, що у фірмовій упаковці ROSHEN.

Хрусткі коржі з білково-горіховим кремом. Фото: Wikipedia

У радянські часи десерт мав особливий статус. Його дарували чиновникам, возили до Кремля та передавали як знак вдячності. Торт купували не просто так — його шукали, стояли в чергах і отримували через знайомих. Особливого розголосу набув випадок, коли торт вагою понад 5 кг подарували Леоніду Брежнєву до 70-річчя, розділивши на 70 шматків.

Сьогодні Київський торт виробляють майже мільйон штук на рік. ROSHEN володіє авторським брендом, але на ринку з’явилися й інші варіанти, наприклад "Київський домашній" або "Столичний хрусткий". Попри це, саме класичний торт залишається популярним сувеніром з Києва. Найсвіжіші вироби продають у фірмових магазинах фабрики.

Класичний Київський торт. Фото: Wikipedia

Існує кілька версій появи рецепта:

Кондитери забули покласти білки в холодильник, а начальник цеху з помічницею врятували партію, прикрасивши її кремом і орнаментом; Молодій Надії Чорногор, яка спочатку "розписувала" торти, вдалося створити рецепт після експериментів на фабриці. Після 20 років вона отримала перше місце на республіканському конкурсі; У 1956 році СРСР отримав партію кеш’ю з Індії. Кондитери фабрики імені Карла Маркса створили десерт на основі цих горіхів; Офіційна версія: після багатьох експериментів у 1973 році Ганна Курило та Галина Фастовець-Калиновська отримали авторське свідоцтво від Ради Міністрів УРСР.

З часом рецепт удосконалювали: змінювали склад білково-горіхової суміші, додавали фундук, експериментували з арахісом і кеш’ю. Дорогі горіхи підвищували вартість торта, тому на фабриці залишили тільки фундук.

