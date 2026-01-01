Самая высокая скульптура Европы: символ Киева, который виден почти из всех уголков города (фото)

Ее высота составляет 102 метра, а вес — 450 тонн

В Киеве на высоком берегу Днепра стоит огромная статуя женщины с мечом и щитом — Родина-Мать. Она стала одним из главных символов города. Нередко украинцы ассоциируют ее именно со столицей.

Высота монумента делает его крупнейшим в Европе, а с подножия открывается панорама Днепра и города. Благодаря заметному расположению на холме и огромным размерам статуя стала узнаваемым символом столицы. Подробнее о ней написал "Телеграф".

Родина-Мать: почему эта статуя стала символом Киева

Она была открыта в 1981 году и является частью Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Автор монумента — украинский скульптор Василий Бородай. Под статуей со стороны Днепра расположен музей Второй мировой войны, а с тыльной стороны — Музей "Становление украинской нации". Монумент сочетает историю и искусство, привлекая внимание туристов и исследователей.

Скульптура в Киеве. Фото: Киевский городской совет

История названия и переименования

Изначально монумент задумывался как символ Победы, но закрепилось название "Родина-Мать". В 2023 году планировалось переименование в "Украина-Мать" ко Дню Независимости, но официального решения правительством не принято.

Проектирование и строительство

Первый проект создал московский скульптор Евгений Вучетич в 1970-х. Он планировал покрыть статую золотом и поставить рядом великанов-воинов. После смерти Вучетича работу продолжил Василий Бородай. К проекту присоединились еще несколько скульпторов и архитекторов.

Металлический каркас изготовили из стали в Запорожье, собирали в Киеве специальным краном. На статую наложили более 30 км сварных швов. Высоту уменьшили до 108 м из-за близости Большой колокольни Киево-Печерской лавры. Стоимость сооружения оценивают от 2 до 12 млн советских карбованцев.

План конструкции. Фото: Wikipedia

Эксплуатация и реставрация

Монумент торжественно открыли 9 мая 1981 года. Он выдержал ураган 1987 года. В 2002 году туристам разрешали подниматься на площадки, но после несчастного случая доступ ограничили. В 2009 году проводили реставрацию.

Декоммунизация и трезубец

Планы заменить советский герб на щите объявили в 2018 году. После общественного голосования в 2022 году большинство поддержало установку трезубца. Работы начались в июле 2023 года, а 6 августа трезубец установили. Для конструкции использовали бельгийский металл, а спонсорскую поддержку оказали 15 предприятий.

Установка Тризуба на монументе «Родина-Мать». Фото: Wikipedia

Российские обстрелы и современное состояние

В июне 2025 года во время обстрелов Киева повреждения получил музей, а взрывная волна выбила стекло у подножия монумента. Скульптура осталась целой.

Характеристики и современное восприятие

Общая высота с постаментом — 102 м, высота статуи — 62 м. В одной руке она держит 16-метровый меч, в другой — щит с трезубцем. Вес всей конструкции — 450 т. Внутри установлены два лифта, есть смотровые площадки.

Статуя сочетает в себе черты античной скульптуры и украинской истории. Ее сравнивают с образом Богоматери Оранты в Софии Киевской. Благодаря огромным размерам, заметным расположением и историческому значению монумент стал одним из самых известных символов Киева и часто ассоциируется со столицей Украины.

На фоне колокольни Киево-Печерской лавры. Фото: Wikipedia

