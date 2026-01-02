Каштаны, которые стали частью герба Киева: краткая история о символе столицы (фото)

Каштан "приехал" в Киев из Греции

Киев трудно представить без каштанов, которые издавна считаются символом города. Они стали неотъемлемой частью столицы. За их историей стоят легенды, документы и даже царские указы.

Плод и лист каштана упоминаются в литературе, песнях и даже изображены на гербе Киева. Об этом написал "Телеграф", взяв информацию в "Общественное культура".

Цветение каштанов весной на улицах Киева

Тайны киевских каштанов: история, литература и песни

Конский каштан привезли из Греции, а первые упоминания о нем в Киеве датированы концом XVIII — началом XIX века. В XX веке деревья выделились среди других, и их цветение стало узнаваемым атрибутом столицы.

Первая документальная посадка каштанов в Киеве приходится на 1798–1799 годы на Подоле. Сажали их только из-за красивого цвета, отмечал исследователь Максим Берлинский. Есть легенды, что деревья могли появиться еще в XVII веке возле Свято-Троицкого монастыря, однако подтверждений этому нет.

Наиболее распространенная версия связывает появление каштанов с визитом царя Николая I. Считается, что в 1842 году губернатор Киева высадил деревья на Бибиковском бульваре, но царь приказал их выкорчевать. Горожане забрали саженцы и посадили где хотели. Однако документов, подтверждающих эту историю, нет.

В 1876 году садовник Недзельский высадил конские каштаны для Мариинского парка. После Второй мировой войны каштаны посадили и на Крещатике во время восстановления центра города.

Где в искусстве можно встретить каштаны

Каштаны отражались в литературе. В романе "Город" 1927 года Валерьян Пидмогильный описывает улицы Киева, обсаженные каштанами. Поэт Дмитрий Павлычко посвятил деревьям стихотворение "Когда каштаны в Киеве цветут".

До 1969 года в Киеве не было официального герба. Ветку цветущего каштана изобразили художник Флориан Юрьев и скульптор Борис Довгань. На гербе соединили традиционные элементы с современной графикой.

Каштановые листья как элемент герба города

Каштаны звучали и в песнях. Первой стала "Киевский вальс" на слова Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды. Позже популярными были "Каштаны Киева" в исполнении трио бандуристок, "Белые каштаны" Козака Фокина и песня Владимира Ивасюка "Каштаны". В 1994 году Павел Зибров выпустил клип на песню "Крещатик", где ездил на ретро-кабриолете по центру города.

Киевские каштаны упоминались и в кино. В фильме "Киянка" 1958 года звучит песня "Киевский вальс", а в ленте "Весной" 1929 года Михаил Кауфман показал Подол с каштанами в межвоенном городском пейзаже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самой высокой скульптуре Европы, которая является символом Киева — "Родине-Мать".