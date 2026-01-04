Им уже более 1000 лет: как Золотые ворота, видевшие Ярослава Мудрого, стали символом Киева (фото)

Более 200 лет назад их полностью засыпали землей

Золотые ворота — один из символов Киева. На первый взгляд, это просто старое сооружение, но за их каменными стенами скрыта история города, его силы и важных событий. Здесь видели князей, послов и все важные торжества, которые сделали город знаменитым.

Сейчас Золотые ворота восстановлены и работают как музей, где показывают историю Киева и его фортификаций. Подробнее об этом памятнике архитектуры написал "Телеграф".

Золотые ворота – символ древнего величия Киева. Фото: коллаж "Телеграфа"

Золотые ворота: краткая история

Золотые ворота были главным парадным въездом в Киев и мощной фортификацией времен Ярослава Мудрого в XI веке. Они подчеркивали величие Киевской Руси, защищали город и принимали князей, послов и важных гостей.

Ворота создали по образцу Золотых ворот Константинополя, сочетая торжественность и оборону. Над воротами располагалась церковь Благовещения, которая служила духовной защитой и местом молитв.

Скорее всего, ворота построили между 1017 и 1024 годами, хотя некоторые историки называют 1037 год. Первое письменное упоминание есть в польской хронике 1018 года. Строительство могло начаться еще при князе Владимире Святославовиче.

Золотые ворота стояли на возвышенности и имели дополнительные укрепления из-за близкого поля. Въезд был парадным и самым важным, его защищали двойные рвы. Сооружение имело вид боевой башни с проездом и надвратной церковью. В Киеве были еще Лядские и Еврейские ворота, но Золотые считались самыми крепкими.

Парадный въезд для князей и послов города. Фото: Архитектурные и природные достопримечательности Украины

На фасаде, вероятно, была фреска или мозаика Богородицы, о чем свидетельствует летопись 1151 года. После монгольского нашествия 1240 года о воротах не упоминалось до XVI века. В то время они уже были почти разрушены, писал Мартин Груневег в 1584 году.

В XVII веке началась реконструкция фортификаций. Перед Золотыми воротами построили земляные бастионы и разместили гарнизон. Ворота защищали город до середины XVIII века, затем их засыпали землей.

В XIX веке археолог Кондрат Лохвицкий раскопал остатки стен длиной 25 метров и высотой почти 8 метров. 25 июня 1834 года памятник торжественно открыли и освятили.

В XX веке над воротами построили защитный павильон, а реставраторы во главе с Евгенией Лопушинской восстановили первоначальный вид. Работы завершились в 1982 году к 1500-летию Киева. Ворота предстали как зубчатая башня высотой 14 метров с церковью Благовещения.

Что там есть сейчас

Сегодня внутри павильона работает музей, посвященный истории ворот и их реставрации. Здесь проводятся концерты, спектакли и выставки. Рядом расположен Золотоворотский сквер с чугунным фонтаном и памятником Ярославу Мудрому, который держит Софию Киевскую в миниатюре.

Внутри павильона сейчас работает музей истории ворот. Фото: Kiev-klab

Надписи на стенах золотых ворот. Фото: Kiev-klab

Укрепление золотых ворот. Фото: Kiev-klab

Миниатюра внутри музея. Фото: Kiev-klab

Интерьер архитектурного памятника. Фото: Kiev-klab

