Им уже более 1000 лет: как Золотые ворота, видевшие Ярослава Мудрого, стали символом Киева (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Автор
Архитектура столицы Украины
Архитектура столицы Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Более 200 лет назад их полностью засыпали землей

Золотые ворота — один из символов Киева. На первый взгляд, это просто старое сооружение, но за их каменными стенами скрыта история города, его силы и важных событий. Здесь видели князей, послов и все важные торжества, которые сделали город знаменитым.

Сейчас Золотые ворота восстановлены и работают как музей, где показывают историю Киева и его фортификаций. Подробнее об этом памятнике архитектуры написал "Телеграф".

Золотые ворота – символ древнего величия Киева. Фото: коллаж "Телеграфа"

Золотые ворота: краткая история

Золотые ворота были главным парадным въездом в Киев и мощной фортификацией времен Ярослава Мудрого в XI веке. Они подчеркивали величие Киевской Руси, защищали город и принимали князей, послов и важных гостей.

Ворота создали по образцу Золотых ворот Константинополя, сочетая торжественность и оборону. Над воротами располагалась церковь Благовещения, которая служила духовной защитой и местом молитв.

Скорее всего, ворота построили между 1017 и 1024 годами, хотя некоторые историки называют 1037 год. Первое письменное упоминание есть в польской хронике 1018 года. Строительство могло начаться еще при князе Владимире Святославовиче.

Золотые ворота стояли на возвышенности и имели дополнительные укрепления из-за близкого поля. Въезд был парадным и самым важным, его защищали двойные рвы. Сооружение имело вид боевой башни с проездом и надвратной церковью. В Киеве были еще Лядские и Еврейские ворота, но Золотые считались самыми крепкими.

Парадный въезд для князей и послов города. Фото: Архитектурные и природные достопримечательности Украины

На фасаде, вероятно, была фреска или мозаика Богородицы, о чем свидетельствует летопись 1151 года. После монгольского нашествия 1240 года о воротах не упоминалось до XVI века. В то время они уже были почти разрушены, писал Мартин Груневег в 1584 году.

В XVII веке началась реконструкция фортификаций. Перед Золотыми воротами построили земляные бастионы и разместили гарнизон. Ворота защищали город до середины XVIII века, затем их засыпали землей.

В XIX веке археолог Кондрат Лохвицкий раскопал остатки стен длиной 25 метров и высотой почти 8 метров. 25 июня 1834 года памятник торжественно открыли и освятили.

В XX веке над воротами построили защитный павильон, а реставраторы во главе с Евгенией Лопушинской восстановили первоначальный вид. Работы завершились в 1982 году к 1500-летию Киева. Ворота предстали как зубчатая башня высотой 14 метров с церковью Благовещения.

Что там есть сейчас

Сегодня внутри павильона работает музей, посвященный истории ворот и их реставрации. Здесь проводятся концерты, спектакли и выставки. Рядом расположен Золотоворотский сквер с чугунным фонтаном и памятником Ярославу Мудрому, который держит Софию Киевскую в миниатюре.

Внутри павильона сейчас работает музей истории ворот. Фото: Kiev-klab
Надписи на стенах золотых ворот. Фото: Kiev-klab
Укрепление золотых ворот. Фото: Kiev-klab
Миниатюра внутри музея. Фото: Kiev-klab
Интерьер архитектурного памятника. Фото: Kiev-klab

