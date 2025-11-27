Как одна улица пережила Гитлера, Ленина и собственную "городскую сегрегацию": что это за место в Запорожье (фото, видео)

Как главная улица Запорожья получила имя немецкого диктатора и где расположен местный "Кремль"

Соборный проспект в Запорожье создали объединив четыре улицы в 1952 году. Он считается одним из самых длинных в Украине — почти 11 километров. Но в истории его частей немало интересного — например, настоящая внутренняя сегрегация на интеллигенцию и рабочих и временное название в честь Адольфа Гитлера.

В СССР

Еще когда город назывался Александровск, одна из улиц, которая в будущем стала частью проспекта вблизи современного междугороднего Автовокзала называлась Ковальская, она переходила в улицу Соборную, которая заканчивалась Крепостной (Александровской). Но город постоянно расширялся, так что улицу Соборную все продолжали и продолжали.

В Запорожье уже были широкие улицы

Пока не проспект: сегрегация запорожцев на проспекте

После переименования Александровска в Запорожье и прихода советской власти начался масштабный процесс смены городских топонимов. Согласно приказу Запорожского губернского исполкома от 16 ноября 1922 года, новые названия получили 33 улицы, в том числе Соборную переименовали в улицу Карла Либкнехта.

В 1930-х годах, в период активного строительства и коллективизации, будущий центральный проспект города имел даже народные прозвища. Парную сторону проспекта Карла Либкнехта местные жители называли "Пижон-стрит", где любили прогуливаться инженеры, врачи и студенты. Нечетную же сторону, которую в шутку окрестили "Гапкинштрассе" (вероятно, из-за распространенного имени "Гапка" среди домохозяек), облюбовала молодежь из окрестных сел — здесь сидели на скамейках, лузгали семена и наблюдали за городской жизнью.

Времена Второй мировой

После оккупации Запорожья вермахтом немецкие власти сразу взялись за переименование городских улиц. Улица Карла Либкнехта тогда стала улицей Адольфа Гитлера, а часть современного Соборного проспекта в новом районе была переименована в честь Германа Геринга. Осенью 1943 года, когда город освободила Красную армию, довоенные названия вернули.

Когда-то по проспекту Соборному ходил трамвай

Наконец — проспект

Идея объединить несколько городских улиц в один проспект Ленина появилась еще в 1949 году, но была реализована только 4 января 1952. Тогда решением Запорожского городского совета главной магистрали города официально дали название "проспект Ленина". В новый проспект вошли четыре улицы: 8-я продольная улица в Соцгороде, новоспроектированная Вознесенская магистраль (от нынешней улицы Дмитрия Донцова до площади Александра Поляка), а также улицы Карла Либкнехта и Ковальская в старой части Запорожья. 19 февраля 2016 года проспект был переименован в Соборный.

Позже здесь установят Макдональдс

Макдональдс в Запорожье до и после реконструкции

Что интересно на проспекте: ворота города и собственный "Кремль"

На проспекте находятся десятки исторических и знаковых для зданий, вузы, театры, старые архитектурные ансамбли. Дома на Соборном, 234 и 193, построены в 1955 году, известные как "Ворота города". Сооружения почти зеркальные копии и вместе образуют архитектурный ансамбль, что символически обозначает въезд в Соцгород со стороны плотины ДнепроГЭСа.

Дома на Соборном, 234 и 193

Дом коксохимического завода для сотрудников с узнаваемой башней, называемой "Запорожским Кремлем". Созданный Иваном Козлинером и Леонидом Гершовичем, он и сегодня доминирует над проспектом. На башне сохранились отметки "КХЗ" и "1951". На генплане 1949 года он был задуман как главное сооружение Соцгорода, но из-за ограниченного финансирования стал пятиэтажным с 47-метровой башней.

Дом коксохимического завода для сотрудников

В Запорожье, очевидно, любили подчеркивать обрамленность проспекта. Рядом с современной площадью Поляка есть две башни, построенные в 50-х годах. Они также называются "Воротами". Дома 171 и 214 очень схожи, хотя имеют и множество разных деталей.

Дома 171 и 214 на Соборном проспекте

Ранее "Телеграф" рассказывал о проспекте Поля в Днепре. Раньше он назывался Полевой дорогой – и эти названия между собой не связаны.