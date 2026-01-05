У Запоріжжі могло бути метро на дві гілки. Де могла бути "підземка" та чому її закинули (карта)

Прокладання тунелів у гранітах цієї місцевості — справа важка та дорога

У Запоріжжі могло бути метро. Будівництво підземки планували у Радянські часи та у 2000-х роках, однак до реалізації справа не дійшла.

Радянські плани

Чому ці плани так і не було реалізовано, розповідає сайт zaporizhzhia-future.com.ua. У радянські часи в міру збільшення населення обласного центру з'явилися розмови про будівництво метрополітену.

Перша гілка метро проєктувалась від Південного мікрорайону (в народі "Піски"), до нинішньої площі Запорізької, майже повністю пролягаючи під центральним проспектом міста. Лінія мала налічувати 14 станцій і мати протяжність 16 км. У проєкті була й друга гілка метро, що сполучала б Бабурку з Заводським районом.

Чому радянська влада передумала

Проте, як відомо, Запоріжжя стоїть на гранітах, це дуже тверді породи. Тому прокладання будь-якого підземного тунелю для транспорту вимагає значних коштів та зусиль. Саме тому радянські плани побудувати підземку так і не реалізувалися, радянське керівництво вважало, що метрополітену "гідні" лише міста-мільйонники, а у Запоріжжі тоді проживало близько семисот тисяч людей.

Відродження ідеї будівництва метро у Запоріжжі

Знову про метро у Запоріжжі заговорили вже у 2000-их роках. Тоді одне з вітчизняних конструкторських бюро розробило принципово новий спосіб метробуду. У 2007-2008 роках розглядалася можливість побудувати в Запоріжжі гілку нового метрополітену "Радан".

Проєкт метро у Запоріжжі

"Радан" це – поїзд метро зі зменшеними габаритами, курсування якого повністю визначає автоматика. Подібні компактні, нескладні в обслуговуванні, довговічні поїзди з успіхом перевозять жителів найбільших мегаполісів у різних країнах світу.

Початок будівництва запланували на 2015 рік, а запуск першої черги — не раніше 2025 року. Проєктну вартість будівництва першої лінії оцінили у 215 млн гривень. Однак все це залишилося на папері.

