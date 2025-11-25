Санта или НЛО? В небе над Запорожьем увидели странные огоньки, что это могло быть (фото)

Огни в вечернем небе даже напомнили жителям города очередь трассирующих куль

В украинском небе заметили несколько точек, двигавшихся по ровной линии. Неопознанные летающие объекты зафиксировали вечером над Запорожьем.

"Такие точки сейчас в небе над Запорожьем". Об этом сообщили в региональном телеграмм-канале и обнародовали фото, на котором отчетливо видны яркие огни над многоэтажками.

Явление в небе над Запорожьем

"Илон Маск, ты ли это?", — говорится в подписи под фотографией. Таким образом намекают на спутники американской компании SpaceX, благодаря которым с орбиты Земли предоставляется доступ к широкополосному интернету Starlink.

В комментариях горожане сразу начали строить предположения, что же это действительно были за огоньки. Высказывались предположения, что это могут быть гости из других миров. Также запорожцы не исключают, что Санта-Клаус совершил пробный полет перед праздниками.

Выдвигалась и версия, что явление похоже на пули противовоздушной обороны, которыми сбивают вражеские "шахеды".

