На самом деле оно называлось иначе: когда Запорожье получило современное имя

Запорожье – один из немногих украинских городов, чье название органично сочетает историческую память о казацкой вольнице и современной идентичности. Этот город прошел через имперские переименования, советскую индустриализацию и недавние дискуссии о деколонизации топонимов.

Сегодня мало кто знает, что город Запорожье был основан с другим названием. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От Александровска до Запорожья

28 августа 1770 года на правом берегу Днепра заложили Александровскую крепость – эту дату можно считать днем рождения будущего Запорожья. Крепость получила имя в честь чиновников Российской империи – историки называют генерал-фельдмаршала Александра Голицына и князя Александра Вяземского. Вокруг военного укрепления росли поселения строителей, каторжан, военных – их "фурштат" стал зародышем города.

Более 150 лет город носил это название. Но уже тогда параллельно существовала другая – Запорожье, бытовавшая в народе задолго до официального признания. Город Александровск был официально переименован в Запорожье 15 марта 1921 г. по приказу Запорожского губернского исполнительного комитета. Однако переименование 1921 не было мгновенным: железнодорожные станции Александровск I и Александровск II сохраняли старое название еще почти 15 лет. Два названия сосуществовали в печати, переписке, документах – пока новое не вытеснило старое окончательно.

Александровск на старой открытке

Что означает "Запорожье"?

Топоним "Запорожье" указывает на земли, расположенные за Днепровыми порогами – сложной системой скалистых выступлений, веками препятствовавших судоходству. Эти пороги исчезли только в 1932 году, когда построили Днепровскую ГЭС, навсегда изменившую речной ландшафт региона.

Днепровстка ГЭС

Но Запорожье – это не только география. Это понятие неотделимо от запорожских вольностей, зоны влияния козацкой Сечи. Именно на острове Хортица, ныне входящем в состав города, с XV века действовал очаг казачества. В 1552 году князь Дмитрий Вишневецкий заложил здесь укрепление – так возникла Хортицкая Сечь, первая из известных сечей Запорожья.

В XVI-XVII веках эта территория была краем без феодальной собственности и крепостного права, где господствовали побратимство и свобода. Томаковская Сечь 1580-х годов принимала беглецов из ордынского плена, ремесленников, рыбаков, крестьян. Казацкое собрание превратилось в уникальный политический феномен – демократию степи.

Бурный XX век

22 ноября 1917 года городской совет Александровска принял решение об интеграции в УНР – так город впервые заявил о своем украинском выборе. Но последующие годы стали временем хаоса: в январе 1918-го город захватили анархисты, затем большевики, впоследствии белогвардейцы. Через два года власть менялась неоднократно.

Стелла на въезде в город Запорожье

В 1921 году, когда образовали Запорожскую губернию, город окончательно стал Запорожьем. Индустриализация 30-х годов превратила его в промышленный гигант. А в 1932 году заработала Днепровская ГЭС – одна из самых больших в Европе.

Испытание на идентичность в 2023 году

В 2023 году название Запорожья снова оказалось под пристальным вниманием – на этот раз в контексте деколонизации. Государственная комиссия рекомендовала местным властям либо обосновать историчность топонима, либо предложить новый вариант.

Начались общественные обсуждения с участием филологов и краеведов. Результат оказался почти единогласным: "Запорожье" сохраняет свое название. Это решение стало символическим для современной Украины – страны, которая переосмысливает имперское наследие, но дорожит настоящей историей.

Выдержка из решения Нацкомиссии

Сегодня Запорожье остается одним из крупнейших административных, промышленных и культурных центров Юга Украины, несмотря на вызовы военного времени. С 24 февраля 2022 года город регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны российской армии, а его инфраструктура и жилищный фонд часто страдают от атак.

