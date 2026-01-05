Шмыгаль и здесь, и там. Украинцы шутят о кадровых перестановках в правительстве (смешные мемы)

Президент Владимир Зеленский предложил ему должность в Минэнерго и не только

Новое возможное назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики и вице-премьером вдохновило украинцев на создание мемов. Ведь меньше года назад он был назначен министром обороны.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы о Шмыгале. Большинство из них касалось того, сколько должностей за последние годы он сменил.

Ведь с марта 2020 года он был премьер-министром Украины, но уже в 2025 году Верховная Рада проголосовала за его увольнение. С июля 2025 года его назначили министром обороны и уже в январе 2026 года президент Украины предложил ему кандидатуру на должность министра энергетики и вице-премьер-министра.

Украинцы шутили, что Шмыгаль тот человек, который постоянно носит с собой трудовую книжку, чтобы знать, где он сейчас работает. Не обошли стороной и то, как быстро произошли кадровые изменения в институтах.

Мемы о Шмыгале

Мемы о Шмыгале

Потому что Шмыгаль "засыпал министром обороны, а проснулся министром энергетики". Хотя формально его еще не назначили на новую должность, ведь Рада должна сначала проголосовать за увольнение из Минобороны, а затем за назначение в Минэнерго.

Мем о Шмыгале и трудовой книжке

Некоторые даже шутили, что когда Денис Шмыгаль будет рассказывать внукам о своей работе в молодости, они не поверят в такие перестановки.

Мемы о Шмыгале

Также были мемы и о новом фильме, который можно снять о должностном лице. Пользователи писали:

Говорят, что когда Владимира Зеленского спросили, какой фильм он хочет снять после своей каденции, тот не колеблясь ответил, что это будет: "Сплит 2: ротация" с Денисом Шмыгалем в главной роли. Я так понимаю о правительстве что-нибудь.

Мэм о кино и Шмыгале в главной роли

Мэм о фильме со Шмыгалем

