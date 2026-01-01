Не только Капустин: украинцы клепают мемы о "воскрешении" главы РДК

В шутках вспомнили даже Майкла Джексона, Элвиса Пресли и Курта Кобейна

В четверг, 1 января, стало известно о том, что командир РДК Денис Капустин, объявленный мертвым 27 декабря, на самом деле жив. Как пояснили в ГУР МО, дезинформация была частью спецоперации. Российские спецслужбы заказали ликвидацию Капустина за $500 тысяч.

Украинцы начали публиковать мемы и шутки по поводу "воскрешения" White Rexа. "Телеграф" собрал лучшие из них.

Один из авторов изобразил "восстание из мертвых" Капустина в стиле Warcraft III. Не обошлось там и без главы ГУР Кирилла Буданова с его репликой: "За работу!".

Мем о воскрешении Дениса Капустина

На многих мемах сам Капустин вообще отсутствовал, обыгрывали саму ситуацию с участием Буданова. На одном из изображений написано: "Когда 1 января проснулся в 16 утра". Затем глава ГУР говорит: "Прежде всего, как говорится, поздравляем вас с возвращением к жизни".

На другом главный украинский разведчик говорит: "В скором времени будет обнародована информация об иностранных гражданах, которые выполняли наши задачи, и скоро будут готовы выйти в эфир". Далее он перечисляет фамилии покойных американских звезд: Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Курта Кобейна.

В сообществе фанатов Буданова опубликовали его фото с довольным выражением лица и надписью "Я, когда всех облапошила, соврала, сказала неправду". В публикации также написали: "Выкусили) Пан Денис, с возвращением к жизни!".

Украинский певец и музыкант Артем Пивоваров опубликовал изображение главы ГУР в виде Санта-Клауса, держащего на плече мешок с подарками, из которого видна голова Капустина. "Единственный тайный Санта, который принес действительно достойный подарок", — говорится в публикации.

Также в соцсетях появился пост со следующим текстом: "Сначала Зеленский говорит: "Мы, украинцы, что-нибудь придумаем", а на утро воскрешают Капустина".

