"День влюбленных в минералку": самые смешные мемы и приколы о 1 января

Первый день нового 2026 года может быть сложным из-за ночного празднования

Вот и наступил Новый 2026 год. Это любимый праздник многих украинцев, там как они собираются за праздничным столом и весело отмечают начало нового периода в жизни. Однако, после ночных застолий, на утро 1 января, может болеть голова и быть немного не по себе после употребленного алкоголя.

Поднять себе настроение и продолжить праздничную атмосферу помогут веселые мемы и фотожабы, в которых многие узнают себя. Чтобы 1 января не стало тяжелым днем, нужно запастись минералкой и быть готовыми доедать "прошлогодние" салаты и другие вкусняшки. А листание ленты с веселыми картинками наполнит этот день улыбками и веселым смехом.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы, картинки и фотожабы о 1 января, чтобы поднять вам настроение после новогодней ночи или с похмелья.

Приколы и мемы о 1 января

