Мадуро – новый Медведчук. Украинцы наклепали смешных мемов о Венесуэле и США

Показали даже венесуэльского "пса Патрона"

Ночная атака США на Венесуэлу, которую в сети уже окрестили началом новой войны в мире, вдохновила украинцев на создание мемов. В них было немало отсылок к лидеру России Владимиру Путину.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы и шутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп уже прокомментировал взрывы в стране.

Одной из главных тем для шуток стал Владимир Путин. Ведь то, что Вашингтон не признает легитимность власти Венесуэлы, напоминает украинцам слова Кремля. К тому же, президент США не говорит, что начал войну. Бомбардировку Венесуэлы он называет "успешной операцией".

Мем о реакции Путина на события в Венесуэле

В сети уже появилось саркастическое видео, где Трамп "повторяет" нарративы России и оправдывает операцию в стране. Украинцы также показали, как "выглядит Мадуро", которого якобы захватил Вашингтон. Он предстал в образе Виктора Медведчука.

Мэм о Мадуро

При этом немало шуток было, что в субботу, 3 января, все украинцы были удивлены тем, как за ночь началась новая война. Многие даже не знали, что США и Венесуэла имеют какие-то конфликты и недоразумения. Поэтому некоторые писали:

Твое мяукальце, когда за ночь все поменялось и надо учить новые географические названия.

Мемы о США и Венесуэле

Мем о новом "псе Патрона"

Не упустили украинцы и тот факт, что Трамп упорно пытался получить Нобелевскую премию мира, ведь "остановил немало войн". Однако сейчас действия США точно нельзя назвать миротворческими.

Мемы о Трампе и Венесуэле

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщине, которая обошла Трампа в номинации на премию мира и может возглавить Венесуэлу.