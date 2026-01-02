Тайный "код" одесситов. Это украинское слово знают далеко не все

Наш язык живой, он развивается и приобретает новы слова, которые обогащают его

В украинском языке есть немало колоритных слов и выражений. Некоторые из них локальные, и украинцы из других частей страны могут даже не догадываться, что они означают.

Именно такое одесское словечко "альфатер". Так там называют мусорный контейнер, особенно пластиковый или металлический, на колесах.

Определение произошло от названия фирмы, вывозившей мусор — "Альтфатер". В разговорном обращении одна согласная выпала, потому что две согласные подряд произносить не очень удобно. Так и возник "альфатер".

Кстати, подобная история возникновения слов "ксерокс" и "памперс". Это не названия ксерокопировального прибора и подгузников, а названия их производителей. Однако бренды стали настолько популярны и так плотно захватили рынок, что все подобные изделия стали называть ксероксами и памперсами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое "виплигасики". Это разговорное слово больше используют в западной части Украины, так называют мелкие вкусности домашнего производства. Это слово не найдешь в словарях, но его часто используют в семейном кругу, в разговоре с детьми. Его забавное, но уютное звучание погружает в детство.