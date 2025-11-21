Не ерунда и не фигня: как правильно назвать это на украинском языке

Украинский язык еще не раз вас удивит

С каждым днем все больше людей выбирают для себя говорить на украинском языке. Однако нужно время и старания, чтобы осознать все тонкости такого древнего и богатого языка.

"Телеграф" решил рассказать вам об очень метком украинском слове "абищиця", которое вы, скорее всего, не знали.

Это аутентичное существительное произошло от выражения "аби що" и имеет значение ерунда или мелочь.

Натан Рыбак писал: "Верхівнянські ліси не така вже абищиця". В Толковом словаре Бориса Гринченко приводится такой пример употребления: "Це така абищиця, що не варт і казати".

Если вы хотите еще больше расширить свой лексикон за счет украинских синонимов, предлагаем вам еще несколько слов, которые обогатят речь: де́щиця, дрі́б'язок, дрібни́ця, дрібни́чка, дрібно́та, дурни́чка, нікче́мниця.

Ранее мы рассказали об украинском слове "хляпавка". Оно описывает осеннюю погоду, когда в пасмурный дождливый день что-то непрерывно хлюпает, уменьшая или увеличивая интенсивность, к тому же не только сверху, но и под ногами.

Также "Телеграф" писал об украинском слове "карк", которое воспроизводит карканье вороны, а на самом деле означает часть тела. Это существительное имеет очень древнее славянское происхождение и обозначает заднюю часть шеи у животного или человека.