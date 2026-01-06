Один из самых коротких в Харькове: прежние названия переулка, где раньше был продовольственный склад
Почти полвека переулок известен под своим современным названием
В центре Харькова есть короткий переулок, который не привлекает внимания с первого взгляда, ведь его протяженность всего 110 метров. Переулок появился еще в конце XIX века и за это время всего раз был переименован.
Ранее переулок имел название, связанное с провиантским складом. Сейчас он носит имя украинского актера, а краткий обзор истории этого места публиковал "Телеграф".
Переулок Марьяненко расположен в самом центре Харькова, в Киевском районе. Его длина составляет около 110 метров, а сам переулок соединяет улицу Гоголя с Чернышевской.
Добраться сюда легко пешком от станции метро "Исторический музей". Дорога занимает примерно десять минут, поскольку переулок находится между оживленными центральными улицами города.
Краткая история
Переулок возник в конце XIX века. Изначально он назывался Провиантский, что было связано с провиантским складом для хранения зерна. Этот склад был построен в 1788 году, и здание сохранилось до наших дней.
Проект склада разработал губернский архитектор Петр Ярославский. Он известен как основатель слободско-украинской школы классицистической архитектуры. Здание имело важное значение для города, поскольку в нем хранили запасы пшеницы, ржи, ячменя, овса и т. д.
В конце апреля, а именно 24 числа, 1972 года переулок переименовали. Ему дали имя украинского актера Ивана Марьяненко, который работал в театре Шевченко.
Архитектура
Отдельно в переулке выделяется дом № 4. Ранее он имел статус памятника архитектуры Харькова, однако впоследствии его исключили из соответствующего реестра. Здание построено в 1904 году по проекту архитектора Ю. С. Цауне. Ранее в доме работала Вознесенская гимназия. Сегодня в этом здании размещается банковское учреждение.
