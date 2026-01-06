Один з найкоротших у Харкові: колишні назви провулка, де раніше був продовольчий склад

Майже півстоліття провулок відомий під своєю сучасною назвою

У центрі Харкова є короткий провулок, який не привертає уваги з першого погляду, адже його протяжність всього 110 метрів. Провулок з’явився ще наприкінці XIX століття і за цей час всього раз був перейменований.

Раніше провулок мав назву, пов’язану з провіантським складом. Нині він носить ім’я українського актора, а короткий огляд історії цього місця публікував "Телеграф".

Який вигляд має провулок. Фото: Wikipedia

Провулок Мар’яненка розташований у самому центрі Харкова, в Київському районі. Його довжина становить близько 110 метрів, а сам провулок з’єднує вулицю Гоголя з Чернишевською.

Дістатися сюди легко пішки від станції метро "Історичний музей". Дорога займає приблизно десять хвилин, оскільки провулок знаходиться між жвавими центральними вулицями міста.

Коротка історія

Провулок виник наприкінці XIX століття. Спочатку він мав назву Провіантський, що було пов’язано з провіантським складом для зберігання зерна. Цей склад збудували у 1788 році, і будівля збереглася до наших днів.

Проєкт складу розробив губернський архітектор Петро Ярославський. Він відомий як засновник слобідсько-української школи класицистичної архітектури. Будівля мала важливе значення для міста, оскільки в ній зберігали запаси пшениці, жита, ячменю, вівса тощо.

В кінці квітня, а саме 24 числа, 1972 року провулок перейменували. Йому надали ім’я українського актора Івана Мар’яненка, який працював у театрі Шевченка.

Архітектура

Окремо в провулку виділяється будинок № 4. Раніше він мав статус пам’ятки архітектури Харкова, однак згодом його виключили з відповідного реєстру. Будівлю збудували у 1904 році за проєктом архітектора Ю. С. Цауне. Раніше в будинку працювала Вознесенська гімназія. Сьогодні в цій споруді розміщується банківська установа.

Будинок №4. Фото: Wikipedia

