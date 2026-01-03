Укр

Самая длинная улица Харькова: как она называется и когда появилась

Вадим Михальченко
Клочковская улица в Харькове.
Клочковская улица в Харькове.

Название улицы берет начало от одноименной слободы

История этой одной из старейших улиц Харькова – Клочковской начинается еще в XXVIII веке. За это время она стала одной из самых известных и важных харьковских улиц.

"Телеграф" расскажет об этой замечательной улицы. С самого начала улица Клочковская является одной из главных транспортных артерий Харькова.

Где находится улица Клочковская

Улица Клочковская следует от Сергеевской площади на перекрестке с Соборным спуском к объездной дороге на Алексеевке, где переходит в автодорогу Т-2103 в направлении города Дергачи, поселка Малая Даниловка и российско-украинской границы около поселка Казачья Лопань. Улица полностью пересекает Шевченковский район Харькова с юга на север, а ее протяженность составляет 8 километров.

Клочковская улица на карте
Клочковская улица на карте

Откуда произошло название улицы

В XXVIII веке в черте города находилась небольшая слобода Клочковка. По легенде ее основал харьковский полковой судья Тимофей Клочко. Она насчитывала 67 дворов и 85 домов. Дорога, ведущая к слободе, начиналась от Университетского сада и дальше проходила по пескам. В первой четверти 19 века она называлась Песковской или Клочковской улицей.

Слободка Клочковка и Клочковская мельница на плане Харькова 1742 года
Слободка Клочковка и Клочковская мельница на плане Харькова 1742 года. Фото newsroom.kh.ua

В начале улицы Клочковской в 1824 году открыли рыбные лавки. Возле Бурсацкого моста в 1830-х годах размещались кузницы, а за ними — каменные торговые бани. Часть улицы, прилегающей к Покровскому собору, долгое время оставалась не застроенной, потому что там было болото. И только с 1850-х годов в этой части улицы стали появляться жилые дома и торговые заведения. На углу Клочковской и бывшего Купеческого спуска построили гостиницу. В 1909 году на улице провели трамвайную линию.

Покровский собор на ул. Клочковский
Покровский собор на ул. Клочковский. Фото 057.ua

В 1924 году на улице стартовали большие строительные работы. На месте пустоши, с глубоким оврагом, обустроили Клочковский съезд. Он соединил Клочковскую с нынешней площадью Свободы. Тогда же на улице продлили трамвайную линию.

Трамвайные пути на улице Клочковской
Трамвайные пути на улице Клочковской. Фото 057.ua

После освобождения Харькова от нацистских оккупантов на Клочковской улице провели значительные восстановительные работы. В 1955-м на склоне Сада Шевченко, построили красивую каскадную лестницу. В 1959 году расширили проезжую часть улицы и продлили трамвайную линию.

Долгое время на улице находился ботанический сад Харьковского национального университета имени Каразина. В дальнейшем ботанический сад перенесли в район Павлова Поля вплотную к Саржиному Яру.

Улица Клочковская в Харькове.
Улица Клочковская в Харькове. Фото Википедия

На Клочковской улице был построен ряд предприятий, в том числе заводы "Металлист", торгового машиностроения и пищевых кислот. На Клочковской разместили филиал Всесоюзного научно-исследовательского института пиво-безалкогольной промышленности, Украинский научно-исследовательский институт протезирования экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов и летний кинотеатр "Сосновая горка". В конце Клочковской построили путепровод, по которому прошла объездная дорога вокруг города от проспекта Героев Харькова до Харьковского шоссе.

Дом №46 на улице Клочковской в Харькове
Дом №46 на улице Клочковской в Харькове. Фото lyuk.media

В 70-х годах на Клочковской начали строить жилье. Особенно эта деятельность была развернута в северной части улицы в районе Алексеевки. В течение нескольких лет на улице построили многие жилые здания, общежития институтов и техникумов Харькова. Этим и был сформирован современный облик этой необычной улицы.

Дом №17 на улице Клочковской в Харькове
Дом №17 по улице Клочковской в Харькове. Фото lyuk.media

