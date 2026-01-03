Самая длинная улица Харькова: как она называется и когда появилась

Название улицы берет начало от одноименной слободы

История этой одной из старейших улиц Харькова – Клочковской начинается еще в XXVIII веке. За это время она стала одной из самых известных и важных харьковских улиц.

"Телеграф" расскажет об этой замечательной улицы. С самого начала улица Клочковская является одной из главных транспортных артерий Харькова.

Где находится улица Клочковская

Улица Клочковская следует от Сергеевской площади на перекрестке с Соборным спуском к объездной дороге на Алексеевке, где переходит в автодорогу Т-2103 в направлении города Дергачи, поселка Малая Даниловка и российско-украинской границы около поселка Казачья Лопань. Улица полностью пересекает Шевченковский район Харькова с юга на север, а ее протяженность составляет 8 километров.

Клочковская улица на карте

Откуда произошло название улицы

В XXVIII веке в черте города находилась небольшая слобода Клочковка. По легенде ее основал харьковский полковой судья Тимофей Клочко. Она насчитывала 67 дворов и 85 домов. Дорога, ведущая к слободе, начиналась от Университетского сада и дальше проходила по пескам. В первой четверти 19 века она называлась Песковской или Клочковской улицей.

Слободка Клочковка и Клочковская мельница на плане Харькова 1742 года. Фото newsroom.kh.ua

В начале улицы Клочковской в 1824 году открыли рыбные лавки. Возле Бурсацкого моста в 1830-х годах размещались кузницы, а за ними — каменные торговые бани. Часть улицы, прилегающей к Покровскому собору, долгое время оставалась не застроенной, потому что там было болото. И только с 1850-х годов в этой части улицы стали появляться жилые дома и торговые заведения. На углу Клочковской и бывшего Купеческого спуска построили гостиницу. В 1909 году на улице провели трамвайную линию.

Покровский собор на ул. Клочковский. Фото 057.ua

В 1924 году на улице стартовали большие строительные работы. На месте пустоши, с глубоким оврагом, обустроили Клочковский съезд. Он соединил Клочковскую с нынешней площадью Свободы. Тогда же на улице продлили трамвайную линию.

Трамвайные пути на улице Клочковской. Фото 057.ua

После освобождения Харькова от нацистских оккупантов на Клочковской улице провели значительные восстановительные работы. В 1955-м на склоне Сада Шевченко, построили красивую каскадную лестницу. В 1959 году расширили проезжую часть улицы и продлили трамвайную линию.

Долгое время на улице находился ботанический сад Харьковского национального университета имени Каразина. В дальнейшем ботанический сад перенесли в район Павлова Поля вплотную к Саржиному Яру.

Улица Клочковская в Харькове. Фото Википедия

На Клочковской улице был построен ряд предприятий, в том числе заводы "Металлист", торгового машиностроения и пищевых кислот. На Клочковской разместили филиал Всесоюзного научно-исследовательского института пиво-безалкогольной промышленности, Украинский научно-исследовательский институт протезирования экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов и летний кинотеатр "Сосновая горка". В конце Клочковской построили путепровод, по которому прошла объездная дорога вокруг города от проспекта Героев Харькова до Харьковского шоссе.

Дом №46 на улице Клочковской в Харькове. Фото lyuk.media

В 70-х годах на Клочковской начали строить жилье. Особенно эта деятельность была развернута в северной части улицы в районе Алексеевки. В течение нескольких лет на улице построили многие жилые здания, общежития институтов и техникумов Харькова. Этим и был сформирован современный облик этой необычной улицы.

Дом №17 по улице Клочковской в Харькове. Фото lyuk.media

