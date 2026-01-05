Там раньше жил Кернес: какие имена носил один из бульваров Харькова (фото)

Когда-то на бульваре расстреляли революционера и участника гражданской войны

Жасминовый бульвар в Харькове на первый взгляд ничем не отличается от других улиц района. За годы своего существования он дважды менял название, и каждое из них имело свое происхождение.

За спокойной аллеей с деревьями скрывается история, связанная с людьми, которых хорошо знают в городе. Подробнее о бульваре написал "Телеграф".

Жасминовый бульвар в Харькове — история улицы

Жасминовый бульвар расположен в Слободском районе Харькова, на жилом массиве Новые Дома. Он соединяет проспект Петра Григоренко с улицей Харьковских дивизий и разделяет 24-й и 25-й микрорайоны города. Бульвар появился в 1967 году и с тех пор стал одной из заметных улиц района.

Восточная часть бульвара пересекается с улицами Каденюка и Садовопарковой и выходит к улице Харьковских дивизий. Западная сторона заканчивается перекрестком с проспектом Петра Григоренко и переходит в Садовый проезд. Улица имеет вид широкой аллеи с деревьями посередине.

Жасминовый бульвар застроен преимущественно пятиэтажными и девятиэтажными жилыми домами. По обеим сторонам аллеи проходит проезжая часть. На бульваре работают магазины, супермаркеты, аптеки, отделение банка "УкрСиббанк", отделение "Укрпочты" № 61100 и "Новой Почты" № 46, а также салон красоты.

Аллея Жасминового бульвара среди жилых домов

На аллее обустроены детские игровые и спортивные площадки. Рядом с бульваром расположены школы и детские сады. Неподалеку находится парк "Встреча" на улице Харьковских дивизий, где часто гуляют жители окрестных домов.

Дома вдоль бывшей улицы Петра Слинько

Современное название бульвар получил в процессе декоммунизации. До застройки района на этом месте были сады с плодовыми деревьями, часть которых сохранилась до сих пор. В 1967 году улицу назвали Садовой в память об участках селекционной станции.

Позже улица носила название в честь революционера и участника гражданской войны Петра Слинько, расстрелянного в 1919 году. Во время переименования в Жасминовый бульвар коммунальные службы высадили возле проспекта Петра Григоренко кусты жасмина, но они не прижились.

Аллея Жасминового бульвара

Известно, что на бывшей улице Петра Слинько провел детство и юность бывший мэр Харькова Геннадий Кернес. Он жил в доме № 5. В одном из интервью бывший городской голова рассказывал, что в детстве любил наблюдать за работой почты, которая до сих пор работает в этом доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше называлась улица Квитки-Основьяненко в Харькове и что скрывается за ее историей.