Центральный рынок - это не просто базар: что скрывает исторический район Харькова

Центральный рынок в Харькове сейчас расположен сразу в нескольких районах, но раньше эта историческая область была одной и имела другое название. Она существовала сотни лет назад.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на историка Николая Дьяченко.

Центральный рынок является одновременно и рынком, и историческим районом города. Расположен в районе Залопань в основном в Холодногорском, частично в Шевченковском административном районе города.

Центральный рынок Харьков. Фото - Википедия.

В начале XIX века площадь нынешнего рынка представляла собой обширный остров, образованный двумя протоками Лопани, расходившимися у нынешнего Бурсацкого моста и вновь соединявшимися в одно русло у резниковского переулка.

В 20-х годах прошлого столетия, в связи с обмелением рукава Лопани, прилегающего к Панасовке, эта территория постепенно превратилась в полуостров. Местность называли Дунинской левадой, по имени хозяина земли. Она состояла из сплошных болот, поросших камышом, и только в самое сухое время года можно было с трудом пробраться к реке, В северной части левады, у Рогатинского.переулка, проходил северный вал, построенный в начале XVIII века.

В 1834 году Дунинская левада была приобретена городом, а в 1840 году сюда перевели базар, располагавшийся ранее вокруг Благовещенской церкви, в связи с чем и рынок на Дунинской леваде получил название Благовещенского. В народе его до сих пор некоторые называют Благбаз.

Благовещенская площадь. Фото - Википедия

В СССР эта территория носила также другое название — Коммунальный рынок. В 1969 году рядом с рыночной площадью началось строительство станции метрополитена "Центральный рынок". А спустя семь лет — 23 августа 1975 года станция приняла первых пассажиров.

Станция метрополитена "Центральный рынок" мелкого заложения, арочного типа. Огромный зал с односводчатым потолком залит светом десятков светильников. Стены станции облицованы серым уральским мрамором, пол устлан полированными плитами серого и черного гранита.

Благовещенская площадь. Фото - dalizovut

