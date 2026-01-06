Як врятувати теплицю від томатної мухи

Шкідливі комахи здатні нашкодити врожаю до повного його знищення. Особливо серйозна ситуація може виникнути у теплицях, якщо там з’явилася тута абсолюта.

Багато хто знає про попелиці, про трипси, про листовійки, білокрилки. Не варто забувати і про такого карантинного шкідника, як томатна мінуюча міль (Tuta absoluta) або в народі просто томатна муха.

Непомітні сірі метелики або їх личинки на будь-якому етапі розвитку здатні знищити врожай томатів та інших пасльонових.

Сліди, які залишає на листі томату цей шкідник

Як впізнати туту абсолюту? Ця комаха схожа на звичну нам міль, тільки темно-сірого кольору. Довжина дорослої томатної мухи близько 5-7 мм, розмах крил до 15 мм. Яйця світло-жовті, овальні, а личинка має світло зелений колір.

Одна особина тути абсолюти здатна зробити 160-260 яєць, а за літній сезон за сприятливих умов народжуються від 10 до 15 поколінь! Це реально серйозна загроза як для фермерів, так і для звичайних дачників.

Томатна мінуюча міль або томатна муха зблизька. Фото: wikipedia.org

Максимальну шкоду тута абсолюта може заподіяти у закритому ґрунті. То що робити, щоб врятувати теплицю від навали цього американського "бандита"?

Потрібно взяти біопрепарати Боверін і Метарізін, баковою сумішшю з них пролити весь ґрунт і обробити всі внутрішні поверхні теплиці. Бажано розпочинати захист із внесення ентомопатогенної нематоди Штейнернема фельтіа.

Якщо томатної молі дуже багато, можна в теплиці запалити димову шашку. Надалі потрібно на всі входи в теплицю поставити протимоскітні сітки, щоб перешкодити шкідникам потрапляти усередину.

Але це заходи для весни, а що можна зробити зараз узимку?

У зимові місяці бажано відстежити температуру . Було б добре дочекатись зниження температури до мінус 10 градусів протягом 10-14 днів. Це допоможе позбутися томатної мухи самим лінивим способом, для чого теплиця повинна бути повністю відкритою, на ґрунті не повинно бути укриттів плюс ґрунт повинен бути зволожений для кращого промерзання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який простий засіб допоможе позбавитися білокрилки на кімнатних рослинах.