Не подведут! ТОП-5 сортов огурцов для теплиц, чтобы урожай был 100%

Для выращивания в теплице подходят самоопыляемые огурцы, и желательно гибриды. Назовем лучшие сорта огурцов для закрытого грунта.

Это только кажется, что до весны далеко. Владельцы теплиц с осени начинают приглядываться и выбирать наиболее интересные сорта овощей, чтобы заранее закупиться семенами. Предлагаем ознакомиться с лучшими сортами огурцов для закрытого грунта.

Что нужно знать:

Гибриды считаются более надежными и лучше противостоят натиску болезней и вредителей.

В продаже узнать гибрид можно по обозначению "F1", которое стоит рядом с названием. Например "Георг F1".

Чтобы избежать проблем с опылением, для теплиц целесообразно выбирать самоопыляющиеся сорта, которые также называются партенокарпическими (в народе "партенокарпики").

Устройство и содержание теплицы само по себе дело дорогостоящее, а значит получение урожая должно быть гарантировано. С этой целью желательно выбирать гибридные сорта огурцов, уже обработанные от болезней и вредителей. Они выпускаются в специальной оболочке, которая может быть разного цвета . Сеять такие семена очень удобно, поскольку после этого нет необходимости сразу обрабатывать почву химическими препаратами и переживать за сохранность посева.

Выбор огурцов для теплицы — дело ответственное

Лучшие сорта огурцов для теплицы: ТОП-5

Георг F1 от компании Enza Zaden уже зарекомендовал себя как ранний универсальный корнишон, подходящий и для свежего употребления и для засолки. Высокая стрессоустойчивость!

Среднеранний гибрид Проликс F1 от Nunhems может похвастаться длительным и обильным плодоношением, ярким цветом и устойчивостью к грибковым заболеваниям.

Нибори от японской фирмы Kitano также может стать отличным выбором для выращивания огурцов в закрытом грунте. Аккуратный небольшой размер плодов и способность не перерастать в бочковидную форму в сочетании с неприхотливостью — достоинства Нибори налицо.

Популярен у тепличников и огурец Амур от Bejo, который из года в год показывает стабильные результаты.

Стоит обязательно назвать и корейский самоопыляемый сорт Арктика от компании NongWooBio. Это ультраранний корнишон, первые плоды которого можно срывать через 33-40 дней после появления всходов.

Семена огурцов могут быть обработанные (в цветной оболочке) и необработанные от болезней и вредителей

Конечно, есть и другие ранние самоопыляемые сорта и гибриды огурцов. Селекция не стоит на месте, постоянно работая над улучшением качеств овощей. Не менее интересны для выращивания в закрытом грунте такие сорта как Кибрия, Аристократ, Каприкорн, Северин, Бенефис, Весна и прочие. Выбор за вами.

