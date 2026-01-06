Открытки и поздравления в прозе с Крещением 2026 для родных и близких

В этот день, 6 января, отмечается церковный праздник Крещение

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, все даты религиозных праздников сместились на две недели назад. Соответственно, Рождество отмечалось 25 декабря, а праздник Крещения Господня теперь 6 января. В этот день верующие ходят в храмы, освящают воду и поздравляют друг друга с праздником.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и теплые поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Крещением

Поздравляю с Крещением! Пусть этот светлый праздник принесет в твой дом уют, гармонию и много-много радости. Желаю, чтобы на душе всегда было спокойно и ясно, а жизнь только радовала.

***

С праздником! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды и печали, оставив место только для счастья. Желаю тебе крепкого здоровья, мира в семье и всегда добрых мыслей.

От всей души поздравляю с Крещением Господним! Желаю, чтобы каждый день был наполнен светом, а вера в лучшее никогда не покидала. Пусть в твоей жизни случаются только добрые чудеса.

***

С Крещением! Желаю тебе и твоим близким огромного благополучия. Пусть этот день подарит заряд бодрости, уверенности в завтрашнем дне и самое крепкое здоровье.

Поздравляю со святым праздником! Пусть дом будет полной чашей, а сердце — полно любви. Желаю удачи и Божьей помощи во всех твоих добрых начинаниях.

***

В этот чудесный день Крещения желаю тебе обновления и душевного подъема. Пусть всё плохое останется в прошлом, а впереди ждет только свет, тепло и искренние улыбки.

С Крещением Господним! Главное пожелание сегодня — крепкого здоровья тебе и всей твоей семье. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от любых невзгод и указывает верный путь.

***

Пусть святая вода в этот день подарит тебе силы, бодрость и долголетие. Желаю чистоты в помыслах, искренности в отношениях и большого человеческого везения. С праздником!

Поздравляю! Пусть этот морозный день согреет твое сердце любовью и вниманием близких. Будь всегда под надежной защитой, не болей и никогда не падай духом.

***

С праздником Крещения! Пусть жизнь будет такой же чистой и прозрачной, как крещенская вода. Желаю никогда не терять надежды и всегда находить повод для радости в мелочах.

Желаю в этот день обрести настоящий внутренний покой и гармонию. Пусть всё задуманное сбывается легко, а рядом всегда будут верные люди и надежные друзья. С Крещением!

***

Поздравляю с этим великим праздником! Пусть святая вода заберет все тревоги, а взамен подарит вдохновение и непоколебимую веру в свои силы. Мира и достатка твоему дому!

Ранее "Телеграф" рассказывал про полный календарь на 2026 год. Сколько выходных и праздников будет в украинцев.