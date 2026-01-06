Листівки та привітання у прозі з Водохрещем 2026 для рідних та близьких

Цього дня, 6 січня, відзначається церковне свято Водохреща

Після переходу Православної церкви України на новий церковний календар всі дати релігійних свят змістилися на два тижні назад. Відповідно, Різдво відзначалося 25 грудня, а свято Водохреща тепер 6 січня. Цього дня віруючі ходять до храмів, освячують воду та вітають один одного зі святом.

Листівки та привітання з Водохрещем

Листівки та привітання з Водохрещем

Вітаю з Водохрещем! Нехай це світле свято принесе в твій дім затишок, гармонію та багато-багато радості. Бажаю, щоб на душі завжди було спокійно та ясно, а життя тільки тішило.

***

Зі святом! Нехай водохресна вода змиє всі негаразди та печалі, залишивши місце лише для щастя. Бажаю тобі міцного здоров’я, миру в сім’ї та завжди добрих думок.

Від щирого серця вітаю з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, а віра у краще ніколи не покидала. Нехай у твоєму житті трапляються лише добрі чудеса.

***

З Водохорещем! Бажаю тобі та твоїм близьким величезного благополуччя. Нехай цей день подарує заряд бадьорості, впевненості у завтрашньому дні та найміцнішого здоров’я.

Вітаю зі світлим святом Водохреща! Нехай дім буде повною чашею, а серце повне любові. Бажаю удачі та Божої допомоги у всіх твоїх добрих починаннях.

***

Цього чудового дня Водохреща бажаю тобі оновлення та душевного піднесення. Нехай все погане залишиться в минулому, а попереду чекає лише світло, тепло та щирі посмішки.

З Хрещенням Господнім! Головне побажання сьогодні – міцного здоров’я тобі та всій твоїй родині. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від будь-яких негараздів і вказує вірний шлях.

***

Нехай свята вода цього дня подарує тобі сили, бадьорість та довголіття. Бажаю чистоти у помислах, щирості у стосунках та великого людського везіння. Зі святом!

Вітаю! Нехай цей морозний день зігріє твоє серце любов’ю та увагою близьких. Будь завжди під надійним захистом, не хворій і ніколи не падай духом.

***

Зі святом Водохреща! Нехай життя буде таким же чистим і прозорим, як водохресна вода. Бажаю ніколи не втрачати надії і завжди знаходити привід для радості у дрібницях.

Бажаю цього дня знайти справжній внутрішній спокій та гармонію. Нехай все задумане збувається легко, а поряд завжди будуть вірні люди та надійні друзі. З Водохрещам!

***

Вітаю із цим великим святом! Нехай свята вода забере всі тривоги, а натомість подарує натхнення та непохитну віру у свої сили. Миру та достатку твоєму дому!

