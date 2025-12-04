И телефоны зарядить, и обеспечить освещение: как выбрать недорогую зарядную станцию для квартиры

Без интернета и мобильной связи точно не останетесь

В Украине продолжаются отключение света, и с этим придется жить еще долго. Именно поэтому стоит позаботиться о собственной энергонезависимости и приобрести зарядные станции для дома. Даже среди бюджетных моделей есть такие, которых хватит на освещение комнат, зарядку телефонов и доступ к интернету.

"Телеграф" разобрался, какие зарядные станции позволят более комфортно перенести периоды без электричества. Для этого нужно подобрать устройство, которое сможет одновременно питать два современных смартфона, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного интернета и десять LED ламп.

Как выбрать зарядные станции для дома: бюджетные варианты

В среднем перечисленная техника за 4 часа нуждается чуть менее 200 Вт-час. При выборе зарядной станции обращайте внимание на этот показатель.

Именно столько нужно для того, чтобы удобно перенести одно отключение света. В среднем оно длится четыре часа, хотя при большом дефиците может быть более продолжительным.

Спрос на такие устройства существенно вырос из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому цена на зарядные станции для квартиры и дома немного "кусается". Однако среди бюджетных моделей есть хорошие варианты. Стоимость самой дешевой станции составляет до 7000 гривен.

Какие зарядные станции потянут ноутбук

С этими зарядными станциями вы останетесь на связи

Зарядные станции, которые питают ноубук и зарядят телефон

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет работу холодильника.