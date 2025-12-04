Укр

И телефоны зарядить, и обеспечить освещение: как выбрать недорогую зарядную станцию для квартиры

Автор
Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какую зарядную станцию выбрать Новость обновлена 04 декабря 2025, 15:50
Какую зарядную станцию выбрать. Фото Коллаж "Телеграфа"

Без интернета и мобильной связи точно не останетесь

В Украине продолжаются отключение света, и с этим придется жить еще долго. Именно поэтому стоит позаботиться о собственной энергонезависимости и приобрести зарядные станции для дома. Даже среди бюджетных моделей есть такие, которых хватит на освещение комнат, зарядку телефонов и доступ к интернету.

"Телеграф" разобрался, какие зарядные станции позволят более комфортно перенести периоды без электричества. Для этого нужно подобрать устройство, которое сможет одновременно питать два современных смартфона, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного интернета и десять LED ламп.

Как выбрать зарядные станции для дома: бюджетные варианты

В среднем перечисленная техника за 4 часа нуждается чуть менее 200 Вт-час. При выборе зарядной станции обращайте внимание на этот показатель.

Именно столько нужно для того, чтобы удобно перенести одно отключение света. В среднем оно длится четыре часа, хотя при большом дефиците может быть более продолжительным.

Спрос на такие устройства существенно вырос из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому цена на зарядные станции для квартиры и дома немного "кусается". Однако среди бюджетных моделей есть хорошие варианты. Стоимость самой дешевой станции составляет до 7000 гривен.

Сколько стоят зарядные станции для ноутбука
Какие зарядные станции потянут ноутбук
Сколько стоят зарядные станции для ноутбука
С этими зарядными станциями вы останетесь на связи
Сколько стоят зарядные станции для ноутбука
Зарядные станции, которые питают ноубук и зарядят телефон

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет работу холодильника.

Теги:
#Зарядная станция