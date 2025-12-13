Забудьте о холодном ужине. Украинка показала, как сделать минипечку за 5 минут

Это дешевый и надежный способ разогреть еду

Свет в Украине отключают регулярно, часто его нет часами. В квартирах без газа это особенно затруднительно, потому что подогреть еду нет возможности.

В этих условиях украинцы ищут разные способы улучшить себе жизнь и делятся своими идеями с другими. Пользователь TikTok Ира Степанович опубликовала видео, как подогреть еду с помощью свечей-таблеток.

Девушка придумала настоящую импровизированную мини печку. Надо обернуть фольгой глубокую металлическую форму для выпечки и эмалированный судок для еды. На дно формы нужно поставить несколько свечей таблеток, над ними разместить судок с блюдом, свечи зажечь.

Еда нагреется от тепла свечей. Это простой и экономичный способ всегда иметь горячие блюда.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Ранее мы рассказывали о еще одном варианте разогреть пищу с помощью свечей-таблеток. Их нужно разместить на нижней полке духовки и зажечь. Сверху поставить огнеупорную (желательно с тонкими стенками) посуду с едой или чаем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе "пассивной варки" круп, который спасет во время отключений света. Метод подойдет для гречки, кус-куса, булгуру, тоненьких макарон. Нужен только термос: в него нужно засыпать крупу и залить крутым кипятком незадолго до отключения света. Через некоторое время будете готовые каши, которые будут долго оставаться горячими.