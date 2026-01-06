Такую кашу ели только богачи и на свадьбах: этому уникальному блюду с Полтавщины уже более 300 лет (фото)

Сегодня продукты, из которых готовят блюдо, доступны всем, а когда-то были дорогими

Каждый уголок Украины имеет свои аутентичные блюда. Некоторые из них известны широко за пределами своего региона, как качана каша с Полтавщины.

Рецепту качаной каши уже более 300 лет. Ингредиенты самые простые – пшено, яйца и мука. А вот процесс приготовления довольно сложный и длительный — на выкачку каши уходят часы. Это уникальное кулинарное произведение происходит из Диканского и Зиньковского районов. Блюдо отличается особой техникой приготовления и считается настоящим гастрономическим сокровищем региона.

Качана каша была свадебным блюдом

Этнолог с Полтавщины и популяризатор гастрономической культуры Левобережной Украины Елена Щербань рассказала, что это блюдо готовилось из продуктов, которые в древности были недешевыми — в частности, белая мука. Поэтому эту кашу ели преимущественно зажиточные, а простые люди – на праздники или свадьбы. Яйца – символ продолжения рода, птица (на бульоне которой готовили кашу) тоже символ свадьбы.

Качана каша с грибами

Как приготовить качану кашу

Чтобы сделать качану кашу нужна большая миска, лучше металлическая, а не эмалированная. В нее нужно всыпать пшено и маленькими порциями добавлять взбитые яйца, втирая их в крупу, чтобы каждое зернышко хорошо обвалялось и пропиталось яйцом. На 100 г пшена нужно 5 яиц.

Приготовление качаной каши

Когда пшено и яйца хорошо перемешаны, к ним подсыпают по щепотке муки и снова втирают круговыми движениями по дну миски, то есть качают. Отсюда и название "качана каша", то есть каша, которую качают. По звучанию люди часто думают, что это каша с уткой (качкой по-украински), но это не так.

Каждое зернышко покрывается слоем муки

Точное количество муки назвать трудно, но оно может уйти больше или меньше. Когда каждое зернышко будет покрыто мучной "шубкой" — каша готова. После этого ее следует подсушить в духовке при 60 градусах примерно 40 минут. Так она будет лучше сохраняться.

Самая вкусная качана каша получится, если варить ее на бульоне — мясном, грибном, или овощном. На 100 г каши требуется примерно 350 мл жидкости. Бульон нужно довести до вкуса и вскипятить. Тогда всыпать в него кашу и варить 15-20 мин после закипания, помешивая.

