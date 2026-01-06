Таку кашу їли тільки багатії та на весіллях: цій унікальній страві з Полтавщини вже понад 300 років (фото)

Сьогодні продукти, з яких готують страву — доступні всім, а колись були дорогими

Кожен куточок України має свої автентичні страви. Деякі з них відомі широко за межами свого регіону, як качана каша з Полтавщини.

Рецепту качаної каші вже понад 300 років. Інгредієнти найпростіші — пшоно, яйця та борошно. А ось процес приготування досить складний та тривалий — на викачування каші йдуть години. Цей унікальний кулінарний витвір походить з Диканського та Зіньківського районів Полтавщини. Страва вирізняється особливою технікою приготування та вважається справжнім гастрономічним скарбом регіону.

Качана каша була весільною стравою

Етнолог з Полтавщини і популяризатор гастрономічної культури Лівобережної України Олена Щербань розповіла, що ця страва готувалася з продуктів, які в давні часи були недешевими — зокрема біле борошно. Тому цю кашу їли переважно заможні, а прості люди — на свята чи весілля. Яйця – символ продовження роду, птиця (на бульйоні якої готували кашу) теж символ весілля.

Качана каша з грибами

Як приготувати качану кашу

Щоб зробити качану кашу потрібна велика миска, краще металева, а не емальована. В неї треба всипати пшоно і маленькими порціями додавати збиті яйця, втираючи їх у крупу, щоб кожна зернинка добре обкачалася та просочилася яйцем. На 100 грамів пшона потрібно 5 яєць.

Приготування качаної каші

Коли пшоно та яйці добре перемішані, до нього підсипають по дрібці борошна та знову втирають круговими рухами по дну миски, тобто качають. Звідси й назва "качана каша", тобто каша, яку качають. За звучанням люди нерідко думають, що це каша з качкою, але це не так.

Кожна пшонинка вкривається шаром борошна

Точну кількість муки назвати важко, але її може піти більше, чи менше. Коли кожна пшонинка буде вкрита борошняною "шубкою" — каша готова. Після цього її треба підсушити в духовці при 60 градусах приблизно 40 хвилин. Так вона краще зберігатиметься.

Найсмачнішою качана каша вийде, якщо варити її на бульйоні — м'ясному, грибному, чи овочевому. На 100 г качаної каші потрібно приблизно 350 мл рідини. Бульйон треба довести до смаку та закип'ятити. Тоді всипати в нього качану кашу та варити 15-20 хв після закипання, помішуючи.

