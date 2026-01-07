Там стояла Харьковская крепость: какие названия носила старейшая улица города, где до сих пор есть старинные дома (фото)

Как маленькая улица Харькова стала центром образования и культуры

Университетская улица за свою долгую историю всего несколько раз меняла название, и каждое из них появлялось в определенный период жизни Харькова. Именно за ней скрываются события, которые формировали город от крепости до крупного образовательного и культурного центра города.

Некоторые названия Университетской улицы существовали недолго, но именно они отражают изменения, которые происходили в городе. "Телеграф" решил коротко написать насыщенную историю этого места.

Из нее вырос Харьков? Что сохранилось на старейшей улице города

Университетская улица расположена в самом центре Харькова, на Университетской горке. Ее длина составляет чуть более одного километра. Она считается самой старой улицей города, которая возникла еще во времена Харьковской крепости.

Первоначальное название этой улицы установить не удалось, ведь в течение длительного времени в городе официальные названия имели только главные магистрали. В 1805 году, после открытия Харьковского императорского университета, ее стали называть "Университетской улицей".

С ноября 1922 года, после преобразования университетов в "Свободные Академии", улица получила название "Свободной Академии". С 25 февраля 1928 года ей официально присвоили название "Краскомовская", однако она не закрепилась, и в быту продолжали использовать предыдущее название. Название "Университетская" улицы официально было возвращено 2 октября 1945 года.

Краткая история

Во времена существования Харьковской крепости, примерно с середины XVII до конца XVIII, улица была значительно короче. Впоследствии по мере развития города Университетская улица начала расширяться.

На Университетской улице сохранилось много исторических построек. Здесь расположен Покровский собор, построенный казаками в 1689 году. Это старейшее каменное сооружение Харькова. Рядом находится Покровский монастырь с Озерянской церковью конца XIX века и архиерейский дом, построенный в 1820-1826 годах.

Покровский собор – старейшее каменное здание Харькова. Фото: Wikipedia

Озерянская церковь. Фото: Мista

Архитектура улицы

В доме № 5 работает Харьковский исторический музей имени М. Ф. Сумцова. Здание городского ломбарда из красного кирпича было построено в 1908 году по проекту архитектора Бориса Корнеена. Во время Второй мировой войны окружающие здания были разрушены, и бывший дворовой фасад стал выходить на площадь.

Харьковский исторический музей. Фото: 057

Дом № 4 построен в 1892 году в стиле классицизма. До революции здесь работало епархиальное управление, а впоследствии — различные государственные архивы. Сегодня это Центральный государственный научно-технический архив Украины в Харькове.

Центральный государственный научно-технический архив Украины. Фото: Wikipedia

Важное место занимает дом губернатора — № 16. Он был построен в 1770–1777 годах в стиле барокко. Именно здесь размещался первый корпус Харьковского императорского университета. В 1791 году в этом здании открылся первый харьковский театр. Позже здесь работали учебные заведения.

Дом губернатора. Фото: Откудародом

На улице также расположен Успенский собор — один из древнейших храмов города. Каменное здание в стиле барокко было завершено в XVIII веке, а колокольню высотой 89,5 метра возвели в XIX веке. С 1986 года в соборе работает Дом органной и камерной музыки.

Успенский собор – один из древнейших храмов. Фото: Wikipedia

Дом № 25 — бывший новый корпус университета, построенный в 1823–1831 годах. В разные годы здесь работали библиотека, обсерватория и домовая церковь. После войны здание восстановили, а с 1963 года здесь действовал кинотеатр "Пионер", позже — "Юность".

Дом №25. Фото: Wikipedia

