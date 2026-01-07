Бедность будет обходить вас стороной: что нужно положить в кошелек 7 января

Не игнорируйте 7 января главных традиций и запретов

В среду, 7 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, отмечают Собор Иоанна Предтечи, посвященный пророку и Крестителю Господню. По старому стилю этот праздник припадал на 20 января.

В этот праздник, который приходится сразу после Крещения, вспоминают пророка Иоанна, Крестителя Господня. Иоанн Предтеча — святой, который крестил Иисуса в водах Иордана и возвестил людям о пришествии Мессии.

Что можно делать 7 января:

В этот день важно проявлять доброту, заботу, поддерживать близких, чтобы в новом году вам улыбалась во всем удача;

Если хотите, чтобы бедность обходила вас стороной, положите сегодня в кошелек новую монетку;

Помогайте нуждающимся и родственникам, тогда у вас в доме всегда будет царить уют и благополучие;

Сохраняйте дом в чистоте, тогда вам в делах будет улыбаться удача.

Что нельзя делать 7 января:

В этот день лучше не занимать деньги или вещи соседям, чтобы не отдать вместе с ними свое счастье и достаток;

Не следует принимать подарки от незнакомых или посторонних людей, чтобы не привлечь неприятности и беду;

Стоит воздержаться от ссор, скандалов и конфликтов, иначе весь год может быть напряженным и неудачным;

Не оставляйте дела незаконченными и не ленитесь, иначе успех и благополучие будут обходить стороной;

