Бедность будет обходить вас стороной: что нужно положить в кошелек 7 января
-
-
Не игнорируйте 7 января главных традиций и запретов
В среду, 7 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, отмечают Собор Иоанна Предтечи, посвященный пророку и Крестителю Господню. По старому стилю этот праздник припадал на 20 января.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
В этот праздник, который приходится сразу после Крещения, вспоминают пророка Иоанна, Крестителя Господня. Иоанн Предтеча — святой, который крестил Иисуса в водах Иордана и возвестил людям о пришествии Мессии.
Что можно делать 7 января:
- В этот день важно проявлять доброту, заботу, поддерживать близких, чтобы в новом году вам улыбалась во всем удача;
- Если хотите, чтобы бедность обходила вас стороной, положите сегодня в кошелек новую монетку;
- Помогайте нуждающимся и родственникам, тогда у вас в доме всегда будет царить уют и благополучие;
- Сохраняйте дом в чистоте, тогда вам в делах будет улыбаться удача.
Что нельзя делать 7 января:
- В этот день лучше не занимать деньги или вещи соседям, чтобы не отдать вместе с ними свое счастье и достаток;
- Не следует принимать подарки от незнакомых или посторонних людей, чтобы не привлечь неприятности и беду;
- Стоит воздержаться от ссор, скандалов и конфликтов, иначе весь год может быть напряженным и неудачным;
- Не оставляйте дела незаконченными и не ленитесь, иначе успех и благополучие будут обходить стороной;
