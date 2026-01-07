Бідність обходитиме вас стороною: що потрібно покласти в гаманець 7 січня

Не ігноруйте 7 січня головних традицій та заборон

У середу, 7 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, відзначають Собор Іоанна Предтечі, присвячений пророку та Хрестителю Господньому. За старим стилем це свято припадало на 20 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

У це свято, яке припадає одразу після Хрещення, згадують пророка Іоанна, Хрестителя Господнього. Іоанн Предтеча — святий, який хрестив Ісуса у водах Йордану і сповістив людям про пришестя Месії.

Що можна робити 7 січня:

Цього дня важливо виявляти доброту, турботу, підтримувати близьких, щоб у новому році вас супроводжував успіх;

Якщо хочете, щоб бідність обходила вас стороною, покладіть сьогодні в гаманець нову монетку;

Допомагайте нужденним і родичам, тоді у вас у домі завжди пануватиме затишок та добробут;

Зберігайте будинок у чистоті, тоді вам у справах посміхатиметься успіх.

Що можна і не можна робити 7 січня

Що не можна робити 7 січня:

Цього дня краще не позичати гроші чи речі сусідам, щоб не віддати разом із ними своє щастя та достаток;

Не слід приймати подарунки від незнайомих чи сторонніх людей, щоб не залучити неприємності та біду;

Варто утриматися від сварок, скандалів та конфліктів, інакше весь рік може бути напруженим та невдалим;

Не залишайте справи незакінченими й не лінуйтеся, інакше успіх і добробут обходитимуть стороною;

