Кошка резко изменила поведение: какие признаки свидетельствуют о хороших новостях впереди

Как кошка может сигнализировать о приятных новостях

В народных поверьях кошкам издавна приписывают способность чувствовать изменения и "предупреждать" о событиях в жизни человека. Особое внимание обращают на поведение животного.

Люди часто замечают, что именно перед важными событиями кошки ведут себя иначе, чем обычно. "Телеграф" подробнее рассказал, какие действия животного можно связать с предстоящими приятными новостями.

Какие действия кошки связывают с положительными новостями

Считается, что если кошка внезапно становится очень ласковой, часто подходит к хозяину и мурлычет, это может предвещать приятные новости. Такую же примету связывают с ситуациями, когда животное постоянно держится рядом и не отходит без причины.

Кошка сидит на руках у хозяина. Фото: ТСН

Еще один знак — когда кошка трется о ноги или руки человека. По поверьям, это сулит радость или хорошие новости в ближайшее время. Если животное выбирает для сна личные вещи хозяина или ложится рядом в постели, это также воспринимается как символ спокойствия и положительных перемен.

Активная игра кошки без видимых причин, резкое улучшение настроения животного или частое мурлыканье в доме тоже связывают с хорошими событиями. Все эти признаки относятся к народным приметам и не имеют научного подтверждения, однако остаются популярными среди многих людей.

