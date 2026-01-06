Выбросьте немедленно: эти вещи в вашем доме отнимают деньги и приносят неудачи

Они могут быть в каждом доме

Иногда мелкие вещи в доме могут влиять на вашу жизнь больше, чем кажется. Некоторые предметы приносят только проблемы и могут мешать финансовому благополучию.

Далее "Телеграф" расскажет, какие вещи лучше выбросить, чтобы избежать неприятностей. Можно начать со стандартного — разбитого или пощербленого стекла.

Старые предметы, которые накапливают негатив и мешают достатку

Разбитое или пощербленое зеркало следует сразу выбросить. В давние времена зеркало считалось предметом роскоши, которое приносило деньги и положительную энергию в дом. Если зеркало имеет трещины или сколы, оно превращает энергию богатства в энергию бедности.

Старый и затертый веник тоже стоит убрать. Ранее он считался главным инструментом домового, который наводил порядок и очищал дом от нищеты. Стертый или поврежденный веник может оскорбить домового и вызвать финансовые проблемы.

Пощербленую или битую посуду тоже не следует оставлять в доме. Такие предметы накапливают негативную энергию и могут приносить безденежье и разные невзгоды.

Пустые бутылки тоже могут вредить финансам. Их часто хранят для хозяйственных нужд, но пустые предметы способны спровоцировать отток денег. Лучше выбросить или заполнить их чем-нибудь полезным.

Поломанные часы следует отремонтировать или выбросить. Неисправные часы могут останавливать дела и создавать финансовый застой.

Старую обувь с дефектами также следует убрать. Поврежденные ботинки накапливают негативную энергию и могут перекрывать финансовые потоки дома.

