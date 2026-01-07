Кішка різко змінила поведінку: які знаки свідчать про добрі новини попереду
Як кішка може сигналізувати про приємні звістки
У народних повір’ях кішкам здавна приписують здатність відчувати зміни та "попереджати" про події в житті людини. Особливу увагу звертають на поведінку тварини.
Люди часто помічають, що саме перед важливими подіями кішки поводяться інакше, ніж зазвичай. "Телеграф" детальніше розповів, які дії тварини можна пов'язати з майбутніми приємними новинами.
Які дії кішки пов’язують із позитивними новинами
Вважається, що якщо кішка раптово стає дуже лагідною, часто підходить до господаря і муркоче, це може передвіщати приємні звістки. Таку ж прикмету пов’язують із ситуаціями, коли тварина постійно тримається поруч і не відходить без причини.
Ще один знак — коли кішка треться об ноги або руки людини. За повір’ями, це обіцяє радість або хороші новини найближчим часом. Якщо тварина обирає для сну особисті речі господаря або лягає поряд у ліжку, це також сприймають як символ спокою та позитивних змін.
Активна гра кішки без видимих причин, різке покращення настрою тварини чи часте муркотіння в домі теж пов’язують із добрими подіями. Усі ці ознаки належать до народних прикмет і не мають наукового підтвердження, однак залишаються популярними серед багатьох людей.
