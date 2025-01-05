Рождество по старому стилю: что строго запрещено делать в этот большой праздник
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Часть христиан в Украине встречает большой праздник 7 января
Украинцы, приходы которых остались на старом церковном календаре, будут отмечать Рождественский Сочельник 6 января и само Рождество Христово 7 января. Многие христиане перешли на новоюлианский календарь, поэтому отпраздновали событие 25 декабря.
У большого праздника есть свои традиции и запреты. "Телеграф" рассказывает о них подробнее в материале.
Рождество: главные традиции праздника
В рождественское утро принято посещать церковное богослужение. После возвращения домой семья собирается за праздничным столом. В этот день завершается Рождественский пост, и теперь можно наслаждаться мясными блюдами. Традиционно центральное место на столе занимает кутья.
На Рождество принято приветствовать друг друга словами "Христос родился", а в ответ говорить "Славим Его". В этот день и в последующие несколько дней по традиции ходят и поют колядники и вертепы. Они возвещают миру о рождении Христа и прославляют Спасителя.
Что нельзя делать в Рождество
На Рождество существует ряд запретов, связанных с уважением к этому святому дню. Основные из них гласят, что нужно:
- Избегать тяжелой работы. Рождество — это время радости и отдыха. В этот день стараются избегать физически тяжелой работы, уборки, стирки и других бытовых дел.
- Не ссориться и не ругаться. Ссоры, обиды и ругань могут омрачить праздник.
- Не гадать. Гадания и любые магические ритуалы на Рождество считаются неподобающими.
- Не отказывать в помощи. Отказывать в помощи нуждающимся или быть жадным считается плохим знаком.
- Не отказываться от гостей. В традициях многих народов гость в доме на Рождество приносит счастье.
Напомним, что по новоюлианскому календарю 6 января отмечается Крещение Господне 2025. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в канун Богоявления.