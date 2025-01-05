Рождество по старому стилю: что строго запрещено делать в этот большой праздник

Часть христиан в Украине встречает большой праздник 7 января

Украинцы, приходы которых остались на старом церковном календаре, будут отмечать Рождественский Сочельник 6 января и само Рождество Христово 7 января. Многие христиане перешли на новоюлианский календарь, поэтому отпраздновали событие 25 декабря.

У большого праздника есть свои традиции и запреты. "Телеграф" рассказывает о них подробнее в материале.

Рождество: главные традиции праздника

В рождественское утро принято посещать церковное богослужение. После возвращения домой семья собирается за праздничным столом. В этот день завершается Рождественский пост, и теперь можно наслаждаться мясными блюдами. Традиционно центральное место на столе занимает кутья.

На Рождество принято приветствовать друг друга словами "Христос родился", а в ответ говорить "Славим Его". В этот день и в последующие несколько дней по традиции ходят и поют колядники и вертепы. Они возвещают миру о рождении Христа и прославляют Спасителя.

Что нельзя делать в Рождество

На Рождество существует ряд запретов, связанных с уважением к этому святому дню. Основные из них гласят, что нужно:

Избегать тяжелой работы . Рождество — это время радости и отдыха. В этот день стараются избегать физически тяжелой работы, уборки, стирки и других бытовых дел.

. Рождество — это время радости и отдыха. В этот день стараются избегать физически тяжелой работы, уборки, стирки и других бытовых дел. Не ссориться и не ругаться . Ссоры, обиды и ругань могут омрачить праздник.

. Ссоры, обиды и ругань могут омрачить праздник. Не гадать . Гадания и любые магические ритуалы на Рождество считаются неподобающими.

. Гадания и любые магические ритуалы на Рождество считаются неподобающими. Не отказывать в помощи . Отказывать в помощи нуждающимся или быть жадным считается плохим знаком.

. Отказывать в помощи нуждающимся или быть жадным считается плохим знаком. Не отказываться от гостей. В традициях многих народов гость в доме на Рождество приносит счастье.

Напомним, что по новоюлианскому календарю 6 января отмечается Крещение Господне 2025. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в канун Богоявления.