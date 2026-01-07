Починалася з бараків: як раніше називалась одна з центральних вулиць Харкова (фото)

На ній розташований головний палац одруження

Вулиця Культури у Харкові за свій відносно короткий час існування пережила кілька етапів забудови, але всього один раз змінювала назву. Спочатку це був простий провулок, а згодом він перетворився на повноцінну вулицю.

Тут з’являлися відомі будівлі та оселялися творчі люди, а деякі пам’ятки збереглися до сьогодні. "Телеграф" вирішив написати коротку історію вулиці в центрі міста.

Вулиця Культури у Харкові: історія

Вулиця Культури у Харкові спочатку була Барачним провулком через бараки військового лазарету, що стояли на околиці міста. Пізніше провулок отримав статус повноцінної вулиці, а сучасну назву – Культури — у 1958 році. Вулиця починається на перетині з вул. Сумською і закінчується на вул. Ромен-Ролана. Вона перетинає проспект Науки біля станції метро "Наукова" і простягається приблизно на 1,5 км.

Активна забудова вулиці почалася у другій половині 20-х і на початку 30-х років ХХ століття. Тут з’явилися багатоповерхові житлові будинки. У місці, де раніше добували глину для цегляного заводу, будинки розташовувалися лише з одного боку, а з іншого простягнувся сквер. Після Другої світової війни вулицю відновили, а пізніше побудували будинок Спілки художників, житловий будинок для працівників мистецтва та школу.

Вулиця Культури. Фото: Wikipedia

Найстарішим будинком на вулиці є особняк Юзефовича, збудований у 1913 році. Зараз у ньому розташований головний в місті Центральний Палац одруження, відкритий у 1961 році. Ще однією відомою будівлею є "Будинок слова", заселений у 1930 році, де проживали письменники та художники. Ця будівля згадується в багатьох мемуарах і художніх творах.

Особняк Юзефовича у Харкові. Фото: Харьков Манящий

"Будинок слова". Фото: Харків Тудей

Вулиця Культури також пов’язана з історичними подіями. У листопаді-грудні 1918 року в будинку Юзефовича перебував гарнізон німецьких солдатів, а більшовики вели тут переговори про купівлю зброї для харківського підпілля. Пізніше на вулиці відкривали школу, будівлі для творчих працівників та упорядковували території, зокрема засипаний яр між школою та проспектом Науки.

