"ЄОселя" на практике: через что нужно пройти, чтобы купить квартиру (видео)

Они отметили, на оформление каких документов и необходимых услуг пошли средства

Жительница Хмельницкого поделилась опытом приобретения квартиры по государственной программе "єОселя". Она рассказала обо всех деталях от выбора квартиры до подписания договора.

Супруги купили однокомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров в микрорайоне на окраине города. Подробнее об этом девушка рассказала на своем TikTok-аккаунте ruslana_yaroshik.

Супруги получили кредит на покупку квартиры в "Ощадбанке", куда они обратились за финансированием. От момента выбора жилья до подписания договора и получения ключей прошел месяц. По словам девушки, это время было насыщенным и требовало постоянного взаимодействия с банком, но подготовка к покупке длилась значительно дольше – поиск квартиры и консультации в разных банках для ознакомления с программой "єОселя".

Она отмечает, что даже при участии госпрограммы нужны собственные средства. Первый взнос составляет 30–40% стоимости квартиры и определяется банком в зависимости от дохода. Кроме того, нужно оплатить банковские услуги, страхование жилья, работу юриста и риелтора, оценку квартиры. Дополнительные расходы идут на переоформление документов – около 12% от оценочной стоимости, плюс нотариальные услуги.

