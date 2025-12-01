Украинцы уже могут подавать заявки на 2 млн на жилье: как придут деньги и кто получит первым

Если в семье есть несколько ветеранов со статусом ВПЛ, ваучеры можно объединить

В Украине 1 декабря стартовала новая государственная программа поддержки ветеранов. Участник боевых действий со статусом внутренне перемещенного лица, переехавшего с временно оккупированной территории, имеет право подать заявление на жилищный ваучер.

Жилищный ваучер является электронным документом "стоимостью" 2 млн грн, который можно использовать как на покупку уже построенного жилья, или инвестицию в новостройку или ипотеку. Об этом сообщает портал государственных услуг "Дія".

Что нужно знать

Претендент не должен иметь жилья на подконтрольной Украине территории

Подача заявления предусматривает обязательное согласие мужа или жены

Ваучер не требует отмены права собственности на жилье, которое осталось на ВОТ

Подавать заявление в приложении "Дія" можно гражданам, которые одновременно:

имеют статус внутриперемещенного лица (ВПЛ);

имеют статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью в результате войны (ЛИРВ), полученный как во время антитеррористической операции на востоке Украины (АТО/ООС), так и после полномасштабного вторжения;

имеют зарегистрированное место жительства на временно-оккупированных территориях (ВОТ);

проживают, но не имеют жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получали компенсаций в "єВідновлення" и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

Условия не иметь собственного жилья и не получать помощи от государства распространяются также на жену или мужа и детей.

Ваучер не компенсирует разрушенное или поврежденное жилье на ТОТ и не требует проверки имущества. Кроме того, право собственности на жилье, которое находится на ТОТ, отменять не нужно.

Как оформить в "Дії" заявление на жилищный ваучер

Обновите приложение "Дія" до последней версии.

Перейдите в раздел "Сервисы".

Выберите "Услуги для ВПЛ" → "Заявление о жилищном ваучере".

Подтвердите состав семьи – данные из реестров подтянутся автоматически. При необходимости можно уточнить информацию (например, в отношении несовершеннолетних детей).

Получите согласие супруга через "Дію" (уведомления, ссылки или QR-код).

Заполните заявление, подпишите Дія.Підпис и отправьте.

Ожидайте рассмотрение заявления комиссией и решения.

Денежные средства, как отмечается, будут поступать безналично — на счет продавца или банка, что гарантирует прозрачность и целевое использование. О начале их выплаты обещают сообщить дополнительно.

Причем, если в семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, ваучеры можно будет объединить, отмечают в "Дії".

Напомним, "Телеграф" писал, что ВПЛ могут воспользоваться кредитом на жилье по программе єОселя. Для них доступна компенсация первого взноса в размере 70%.