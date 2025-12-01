Украинцы уже могут подавать заявки на 2 млн на жилье: как придут деньги и кто получит первым
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если в семье есть несколько ветеранов со статусом ВПЛ, ваучеры можно объединить
В Украине 1 декабря стартовала новая государственная программа поддержки ветеранов. Участник боевых действий со статусом внутренне перемещенного лица, переехавшего с временно оккупированной территории, имеет право подать заявление на жилищный ваучер.
Жилищный ваучер является электронным документом "стоимостью" 2 млн грн, который можно использовать как на покупку уже построенного жилья, или инвестицию в новостройку или ипотеку. Об этом сообщает портал государственных услуг "Дія".
Что нужно знать
- Претендент не должен иметь жилья на подконтрольной Украине территории
- Подача заявления предусматривает обязательное согласие мужа или жены
- Ваучер не требует отмены права собственности на жилье, которое осталось на ВОТ
Подавать заявление в приложении "Дія" можно гражданам, которые одновременно:
- имеют статус внутриперемещенного лица (ВПЛ);
- имеют статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью в результате войны (ЛИРВ), полученный как во время антитеррористической операции на востоке Украины (АТО/ООС), так и после полномасштабного вторжения;
- имеют зарегистрированное место жительства на временно-оккупированных территориях (ВОТ);
- проживают, но не имеют жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получали компенсаций в "єВідновлення" и не подавали заявлений на другие жилищные программы.
Условия не иметь собственного жилья и не получать помощи от государства распространяются также на жену или мужа и детей.
Ваучер не компенсирует разрушенное или поврежденное жилье на ТОТ и не требует проверки имущества. Кроме того, право собственности на жилье, которое находится на ТОТ, отменять не нужно.
Как оформить в "Дії" заявление на жилищный ваучер
- Обновите приложение "Дія" до последней версии.
- Перейдите в раздел "Сервисы".
- Выберите "Услуги для ВПЛ" → "Заявление о жилищном ваучере".
- Подтвердите состав семьи – данные из реестров подтянутся автоматически. При необходимости можно уточнить информацию (например, в отношении несовершеннолетних детей).
- Получите согласие супруга через "Дію" (уведомления, ссылки или QR-код).
- Заполните заявление, подпишите Дія.Підпис и отправьте.
- Ожидайте рассмотрение заявления комиссией и решения.
Денежные средства, как отмечается, будут поступать безналично — на счет продавца или банка, что гарантирует прозрачность и целевое использование. О начале их выплаты обещают сообщить дополнительно.
Причем, если в семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, ваучеры можно будет объединить, отмечают в "Дії".
Напомним, "Телеграф" писал, что ВПЛ могут воспользоваться кредитом на жилье по программе єОселя. Для них доступна компенсация первого взноса в размере 70%.