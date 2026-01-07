"ЄОселя" на практиці: через що треба пройти, щоб купити квартиру (відео)

Вони зазначили, на оформлення яких документів та необхідних послуг пішли кошти

Жителька Хмельницького поділилася досвідом придбання квартири за державною програмою "єОселя". Вона розповіла про всі деталі від вибору квартири до підписання договору.

Подружжя купило однокімнатну квартиру площею 56 квадратних метрів у мікрорайоні на околиці міста. Детальніше про це дівчина розповіла на своєму ТікТок-акаунті ruslana_yaroshik.

Подружжя отримало кредит на купівлю квартири в "Ощадбанку", куди вони звернулися за фінансуванням. Від моменту вибору житла до підписання договору та отримання ключів минув місяць. За словами дівчини, цей час був насиченим і вимагав постійної взаємодії з банком, але підготовка до покупки тривала значно довше – пошук квартири та консультації в різних банках для ознайомлення з програмою "єОселя".

Вона зазначає, що навіть при участі держпрограми потрібні власні кошти. Перший внесок становить 30–40% вартості квартири й визначається банком залежно від доходу. Крім того, потрібно оплатити банківські послуги, страхування житла, роботу юриста та рієлтора, оцінку квартири. Додаткові витрати йдуть на переоформлення документів – близько 12% від оціненої вартості, плюс нотаріальні послуги.

