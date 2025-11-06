Как получить жилье по программе "єОселя": названы главные шаги
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если заявление заполнено корректно и соответствует условиям программы, заявитель получает уведомление о его одобрении
Украинцы могут купить квартиру через программу доступного кредитования жилья "єОселя". Для этого необходимо выполнить всего три простых шага.
Что нужно знать:
- "єОселя" – это новая программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины
- По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе "єОселя" составляет 1,68 млн грн
- После одобрения заявки в "Дії" у заемщика есть 30 дней, чтобы определиться с банком и жилым объектом
Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" рассказала Екатерина Лычана, начальница управления по работе с партнерами Глобус Банка.
Как получить жилье через "єОселя" — все этапы
Первый этап — подача заявки через портал "Дия"
В ней необходимо указать основные данные:
- семейное положение,
- место работы,
- уровень доходов,
- ориентировочная стоимость покупаемого жилья
- сумма первоначального взноса.
Второй этап – предварительное одобрение
Если заявление заполнено корректно и соответствует условиям программы, заявитель получает уведомление о его одобрении.
Практически сразу после подтверждения заявки пользователь в "Дії" видит предложения от банков, участвующих в программе, с указанием возможной суммы кредита. Финансовые учреждения принимают такие решения оперативно — в приложении появляются как согласование, так и отказы. Впрочем, это только предварительное одобрение. Для окончательного решения нужно выбрать недвижимость и подать в банк
Третий этап – выбор банка и жилья
После одобрения заявки у заемщика есть 30 дней, чтобы определиться с банком и жилым объектом, который планирует приобрести.
Для вторичного рынка действуют определенные ограничения: возраст дома должен не превышать 3 или 20 лет — в зависимости от категории заемщика и месторасположения жилья.
Зато с первичным рынком все проще. Список аккредитованных новостроек размещен на сайтах банков-участников и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжитель"), которая является оператором программы "єОселя". Заемщик может выбрать удобную локацию, подобрать квартиру по площади, планировке и даже выбрать этаж. К тому же, первичная недвижимость обычно стоит дешевле, чем на вторичном рынке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему. Эксперт Кристина Ненно говорит, что эти дома изначально холодные из-за советских норм.