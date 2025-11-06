Как получить жилье по программе "єОселя": названы главные шаги

Если заявление заполнено корректно и соответствует условиям программы, заявитель получает уведомление о его одобрении

Украинцы могут купить квартиру через программу доступного кредитования жилья "єОселя". Для этого необходимо выполнить всего три простых шага.

Что нужно знать:

"єОселя" – это новая программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе "єОселя" составляет 1,68 млн грн

После одобрения заявки в "Дії" у заемщика есть 30 дней, чтобы определиться с банком и жилым объектом

Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" рассказала Екатерина Лычана, начальница управления по работе с партнерами Глобус Банка.

Как получить жилье через "єОселя" — все этапы

Первый этап — подача заявки через портал "Дия"

В ней необходимо указать основные данные:

семейное положение,

место работы,

уровень доходов,

ориентировочная стоимость покупаемого жилья

сумма первоначального взноса.

Второй этап – предварительное одобрение

Если заявление заполнено корректно и соответствует условиям программы, заявитель получает уведомление о его одобрении.

Практически сразу после подтверждения заявки пользователь в "Дії" видит предложения от банков, участвующих в программе, с указанием возможной суммы кредита. Финансовые учреждения принимают такие решения оперативно — в приложении появляются как согласование, так и отказы. Впрочем, это только предварительное одобрение. Для окончательного решения нужно выбрать недвижимость и подать в банк сказала Лычана.

Третий этап – выбор банка и жилья

После одобрения заявки у заемщика есть 30 дней, чтобы определиться с банком и жилым объектом, который планирует приобрести.

Для вторичного рынка действуют определенные ограничения: возраст дома должен не превышать 3 или 20 лет — в зависимости от категории заемщика и месторасположения жилья.

Зато с первичным рынком все проще. Список аккредитованных новостроек размещен на сайтах банков-участников и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжитель"), которая является оператором программы "єОселя". Заемщик может выбрать удобную локацию, подобрать квартиру по площади, планировке и даже выбрать этаж. К тому же, первичная недвижимость обычно стоит дешевле, чем на вторичном рынке.

